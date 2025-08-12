Las berenjenas rellenas son una opción deliciosa y saludable para incorporar vegetales en tu dieta diaria. Este plato mediterráneo, lleno de sabor y texturas, es perfecto tanto para una comida familiar como para una cena especial. Con un relleno jugoso y una cubierta de queso gratinado, las berenjenas rellenas se convierten en un plato irresistible. En este artículo, te enseñamos cómo hacer berenjenas rellenas al horno, una receta fácil y versátil que se puede adaptar a tus gustos y preferencias.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

250 g de carne picada (puedes usar carne de res, pollo, o pavo)

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados

1 pimiento rojo picado

2 tomates maduros picados

100 g de queso rallado (mozzarella, parmesano o el que prefieras)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco para decorar

Preparación

Preparar las berenjenas: Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Con una cuchara, retira la pulpa dejando un borde de aproximadamente 1 cm. Reserva la pulpa y coloca las mitades de berenjena en una bandeja para hornear, rociadas con un poco de aceite de oliva y sal. Hornea a 180°C durante 15 minutos para que se ablanden.

Preparar el relleno: Mientras las berenjenas se hornean, pica finamente la pulpa reservada. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento rojo hasta que estén tiernos. Añade la carne picada y cocina hasta que esté dorada. Incorpora la pulpa de berenjena y los tomates picados, sazona con orégano, sal y pimienta, y cocina a fuego medio hasta que el relleno esté bien integrado y jugoso.

Rellenar las berenjenas: Retira las berenjenas del horno y rellénalas con la mezcla de carne y vegetales. Espolvorea generosamente con queso rallado y vuelve a hornear durante 15-20 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Servir: Decora las berenjenas rellenas con perejil fresco picado y sirve caliente. Puedes acompañarlas con una ensalada fresca o un arroz blanco para una comida completa.

Variaciones de la Receta

Relleno vegetariano: Sustituye la carne picada por quinoa cocida o arroz integral y añade más vegetales como champiñones, espinacas o calabacín.

Berenjenas rellenas de atún: Si prefieres una opción con pescado, puedes reemplazar la carne por atún enlatado bien escurrido. Añade alcaparras y aceitunas para un toque extra de sabor.

Toque mediterráneo: Añade aceitunas negras, alcaparras y un poco de queso feta desmenuzado al relleno para una versión más mediterránea.