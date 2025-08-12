Horóscopo chino del martes 12 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Horóscopo chino del martes 12 de agosto de 2025: predicciones signo por signoConocé cómo influye la energía del Año de la Serpiente de Madera en tu día y qué oportunidades y desafíos se presentan este martes.
Rata
Hoy tu intuición estará especialmente activa. Confiá en tu instinto para tomar decisiones importantes. En el trabajo, una propuesta podría abrirte nuevos caminos.
Buey
Se presentan oportunidades para avanzar en proyectos que tenías en pausa. Evitá discusiones y optá por el diálogo. Buen momento para fortalecer relaciones laborales.
Tigre
La impulsividad podría jugarte en contra. Mantené la calma antes de dar respuestas definitivas. En lo sentimental, una sorpresa podría alegrarte el día.
Conejo
Jornada favorable para reuniones y actividades en equipo. Escuchar a los demás te permitirá encontrar soluciones creativas. En el amor, mostrarse más abierto traerá beneficios.
Dragón
Tu capacidad para liderar se verá reconocida. No temas tomar la iniciativa. En las finanzas, evitá gastos innecesarios.
Serpiente
El día es ideal para cerrar acuerdos y planificar a largo plazo. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada. Cuidá tu descanso para mantener el equilibrio.
Caballo
Momento de replantear tus metas y ajustar lo que no está funcionando. En lo económico, es tiempo de prudencia. Evitá discusiones con personas cercanas.
Cabra
Tu sensibilidad te permitirá conectar profundamente con tu entorno. Aprovechá para fortalecer vínculos afectivos. En lo laboral, tu creatividad brillará.
Mono
Un reto inesperado podría convertirse en una oportunidad de crecimiento. Usá tu ingenio para resolverlo. En el amor, los pequeños gestos marcarán la diferencia.
Gallo
Atendé los detalles y no dejes tareas para después. Una conversación clave podría ayudarte a aclarar un malentendido.
Perro
Hoy tu compromiso y lealtad serán valorados. En lo sentimental, el diálogo sincero traerá más armonía.
Cerdo
La energía del día favorece la vida familiar y social. Un reencuentro o evento podría llenarte de alegría. En lo financiero, actuá con moderación.