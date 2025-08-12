No tomes agua de la canilla si notás este sabor

El agua de la canilla es una de las fuentes más accesibles y comunes para hidratarnos, pero en algunos casos puede presentar sabores extraños que indican que no está en condiciones óptimas para el consumo. Aunque a veces parezca algo menor, notar un sabor raro puede ser una alerta de contaminación o problemas en la red de suministro.

¿Qué sabor es señal de alerta?

Si percibís un sabor metálico, a tierra, a cloro intenso o a humedad, es recomendable no consumirla hasta confirmar que está segura. Cada uno de estos sabores puede indicar problemas diferentes, como:

Sabor metálico: suele asociarse a la presencia de metales pesados como hierro, cobre o incluso plomo, que pueden filtrarse por cañerías viejas o dañadas.

Sabor a tierra o moho: puede ser producto de contaminación microbiológica, bacterias o algas presentes en el sistema de agua.

Sabor fuerte a cloro: aunque el cloro se usa para desinfectar, un exceso puede generar mal sabor y ser irritante para la mucosa.

¿Por qué no deberías tomar agua así?

Consumir agua con sabores alterados puede generar desde molestias leves como náuseas y dolor de estómago hasta problemas más serios por exposición prolongada a contaminantes químicos o biológicos. En especial, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben tener especial cuidado.

¿Cómo saber si el agua está en buen estado?

Consultá con la empresa suministradora o el municipio para conocer el estado del agua.

Usá filtros certificados que eliminen partículas y contaminantes.

Herví el agua antes de consumirla si sospechás contaminación microbiológica.

Prestá atención a cambios repentinos de sabor, olor o color.

Hacé análisis periódicos si usás pozos o sistemas propios de captación.

¿Qué hacer si el agua tiene sabor raro?

No la consumas hasta asegurarte de su calidad.

Reportá el problema a la empresa de agua local.

Usá agua embotellada o filtrada mientras tanto.

En resumen:

Aunque el agua de la canilla suele ser segura, un sabor extraño es una señal que no debes ignorar. La salud es primero: si notás algo raro, tomá precauciones y verificá la calidad del agua antes de consumirla.