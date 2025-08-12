Pollo a la portuguesa: una delicia tradicional llena de sabor

cocina
Pollo a la portuguesa: una delicia tradicional llena de saborDescubrí cómo preparar un clásico de la gastronomía portuguesa con esta receta sencilla y llena de sabor.
El pollo a la portuguesa no solo es una comida irresistible, sino también una celebración de la riqueza de sabores y tradiciones culinarias que conquista paladares alrededor del mundo. Con ingredientes frescos y un método de preparación sencillo, esta receta se ha convertido en un clásico infaltable en muchas mesas.
Ingredientes
- 1 pollo entero (aproximadamente 1,5 kg), cortado en partes
- 4 dientes de ajo picados
- 2 cebollas en rodajas
- 2 tomates maduros, pelados y picados
- 1 zanahoria cortada en rodajas
- 1 lata de arvejas
- 1 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 vaso de vino blanco
- 1 taza de caldo de pollo
- Aceite de oliva al gusto
- 2 hojas de laurel
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado para espolvorear
Preparación
Marinar el pollo: En un bol grande, coloca las piezas de pollo y condiméntalas con sal, pimienta y la mitad del ajo picado. Agrega el vino blanco y deja reposar al menos 30 minutos para que los sabores se integren bien.
Preparar el sofrito: En una olla grande, calienta un chorro de aceite de oliva a fuego medio. Añade las cebollas, la zanahoria y el resto del ajo, cocinando hasta que estén doradas y tiernas.
Cocinar el pollo: Incorpora el pollo escurrido a la olla y dóralo bien por todos lados. Luego, agrega los tomates, el pimiento rojo, las arvejas y las hojas de laurel. Mezcla bien y cocina durante unos minutos.
Agregar los líquidos: Vierte el caldo de pollo y lleva la preparación a ebullición. Reduce el fuego y cocina a fuego lento durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que el pollo esté tierno y bien cocido.
Servir: Retira del fuego y deja reposar unos minutos. Antes de llevar a la mesa, espolvorea con perejil fresco. Puedes acompañar este plato con arroz blanco o puré de patatas para una comida completa, nutritiva y llena de sabor.