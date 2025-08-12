cocina

Pollo a la portuguesa: una delicia tradicional llena de sabor

Descubrí cómo preparar un clásico de la gastronomía portuguesa con esta receta sencilla y llena de sabor.
martes, 12 de agosto de 2025 · 11:01

El pollo a la portuguesa no solo es una comida irresistible, sino también una celebración de la riqueza de sabores y tradiciones culinarias que conquista paladares alrededor del mundo. Con ingredientes frescos y un método de preparación sencillo, esta receta se ha convertido en un clásico infaltable en muchas mesas.

Ingredientes

  • 1 pollo entero (aproximadamente 1,5 kg), cortado en partes
  • 4 dientes de ajo picados
  • 2 cebollas en rodajas
  • 2 tomates maduros, pelados y picados
  • 1 zanahoria cortada en rodajas
  • 1 lata de arvejas
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 taza de caldo de pollo
  • Aceite de oliva al gusto
  • 2 hojas de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado para espolvorear

Preparación

Marinar el pollo: En un bol grande, coloca las piezas de pollo y condiméntalas con sal, pimienta y la mitad del ajo picado. Agrega el vino blanco y deja reposar al menos 30 minutos para que los sabores se integren bien.

Preparar el sofrito: En una olla grande, calienta un chorro de aceite de oliva a fuego medio. Añade las cebollas, la zanahoria y el resto del ajo, cocinando hasta que estén doradas y tiernas.

Cocinar el pollo: Incorpora el pollo escurrido a la olla y dóralo bien por todos lados. Luego, agrega los tomates, el pimiento rojo, las arvejas y las hojas de laurel. Mezcla bien y cocina durante unos minutos.

Agregar los líquidos: Vierte el caldo de pollo y lleva la preparación a ebullición. Reduce el fuego y cocina a fuego lento durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que el pollo esté tierno y bien cocido.

Servir: Retira del fuego y deja reposar unos minutos. Antes de llevar a la mesa, espolvorea con perejil fresco. Puedes acompañar este plato con arroz blanco o puré de patatas para una comida completa, nutritiva y llena de sabor.

