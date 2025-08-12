Pre-pizzas caseras fáciles: receta y consejos para congelar

Tener pre-pizzas caseras listas para usar es la solución perfecta para esos días en los que querés comer algo rico, rápido y hecho en casa. Prepararlas vos mismo te permite controlar los ingredientes y ahorrar tiempo sin resignar sabor. En esta nota, te contamos cómo hacer pre-pizzas caseras fáciles y te damos consejos para guardarlas y conservarlas durante toda la semana.

Ingredientes para las pre-pizzas

Noticias Relacionadas Cómo hacer Berenjenas Rellenas al Horno

Para preparar aproximadamente 6 pre-pizzas medianas, necesitás:

1 kg de harina 000

600 ml de agua tibia

20 g de levadura fresca o 7 g de levadura seca

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar (opcional, para activar la levadura)

Preparación de la masa para pre-pizzas

Disolvé la levadura en el agua tibia junto con el azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume. En un bowl grande, mezclá la harina con la sal. Incorporá la mezcla de levadura y el aceite de oliva. Amasá hasta obtener una masa suave, elástica y que no se pegue en las manos, aproximadamente 10 minutos.

Primer levado

Formá un bollo con la masa y colocalo en un recipiente aceitado. Cubrí con un paño limpio y dejá reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

Formado de las pre-pizzas

Dividí la masa en 6 porciones iguales. Estirá cada porción con un rodillo sobre una superficie enharinada hasta obtener un disco de unos 20 cm de diámetro (o el tamaño que prefieras). Colocalas en bandejas con papel manteca.

Cómo guardarlas para toda la semana

Para uso inmediato: podés usar las pre-pizzas después de un reposo corto de 15-20 minutos antes de agregar toppings y hornear.

Para congelar: colocá cada disco entre papel film o papel manteca para que no se peguen. Guardá las pre-pizzas en bolsas aptas para freezer y mantenelas en el congelador hasta por 7 días.

Para descongelar: sacá las pre-pizzas la noche anterior y dejalas en la heladera o dejalas a temperatura ambiente 30 minutos antes de usar.

Horneado y armado final

Cuando quieras preparar una pizza, simplemente agregá tus ingredientes favoritos sobre la pre-pizza descongelada y horneá en horno precalentado a 220?°C durante 10 a 15 minutos o hasta que el queso se derrita y la masa esté dorada y crocante.

Resultado y consejos extra

Con estas pre-pizzas caseras vas a ahorrar tiempo y disfrutar de pizzas frescas y saludables en cualquier momento. Además, podés adaptar los tamaños y sabores a tu gusto, haciendo pre-pizzas con diferentes harinas o agregando hierbas a la masa para variar.

Consejos:

No agregues los ingredientes antes de congelar; siempre congelá la masa sola para evitar que se humedezca.

Para una masa más crocante, podés pincelar con un poco de aceite antes de hornear.

Si querés, podés hacer pre-pizzas más finitas o gruesas, según tu preferencia.

Preparar pre-pizzas caseras y guardarlas es una excelente manera de tener una opción casera, práctica y deliciosa siempre lista. Probá esta receta y ganale tiempo a la semana sin resignar sabor.