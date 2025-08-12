Tarot del colibrí para el 12 de agosto

Carta 1) Anciana de espadas: sabiduría. Visión. Experiencia. Lucidez mental.

Carta 2) Caballero de espadas: inteligencia. Determinación. Energía. Impulsividad. Velocidad.

Carta 3) As de bastos: inicios. Acción. Determinación. Pasión.



Mensaje final:

Las cartas parecen hablar de dos personas, una joven y una anciana, que más allá de la diferencia de edad, en algún punto se parecen. Son energías del mismo palo: espadas. Comparten un fuerte predominio racional y una gran lucidez mental. Tal vez, la persona más joven encuentre en ese alguien mayor, la inspiración y las enseñanzas que necesita para iniciar algo nuevo en su vida. La anciana de espadas puede ser una maestra, una guía, una intelectual con experiencia y sabiduría de quien aprender y con quien identificarse para hacer lo que quiere hacer. El tarot dice que la persona encontrará en ese alguien mayor un ejemplo a seguir y el apoyo necesario para empezar algo con firmeza, pasión y una estrategia muy racional. Esta persona tiene la suerte de contar con una guía excepcional que la ayudará a conseguir eso que tanto desea. Qué bueno poder contar con maestros inteligentes, fuertes y generosos como referentes, como modelos a seguir!!. Qué importante tener sus enseñanzas mientras nos estamos formando!! Un buen maestro, una buena maestra, hacen el camino más fácil para quienes recién están en la juventud. Si esta persona aprovecha las enseñanzas, quizás algún día supere a su mentor o mentora. Esa es la cadena generacional que nunca se corta para que la humanidad avance y evolucione.

