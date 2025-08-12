¿Tu perro llora de noche? Descubre las razones y qué hacer

La comunicación de nuestras mascotas puede ser un verdadero misterio, y uno de los comportamientos que más desconcierta a los dueños de perros es cuando su compañero peludo llora o aúlla durante la noche. Este sonido, que a veces mezcla tristeza, ansiedad o necesidad, puede generar preocupación y hasta robarnos el sueño. Comprender qué hay detrás de este comportamiento es fundamental para poder actuar y ofrecerle el bienestar que necesita.

1. Necesidades fisiológicas no cubiertas

Una de las causas más comunes es que el perro necesite salir a hacer sus necesidades. Esto es especialmente frecuente en cachorros —que aún no controlan por completo su vejiga— o en perros recién adoptados, que todavía están adaptándose a un nuevo hogar y horarios. Un paseo breve antes de dormir puede ayudar a prevenir estos despertares nocturnos.

2. Ansiedad, soledad o miedo

Los perros son animales profundamente sociales, acostumbrados a la compañía de su familia humana. Si han pasado todo el día acompañados y de pronto se encuentran solos en la noche, es normal que se sientan inseguros. Esto puede intensificarse en perros que han vivido experiencias traumáticas o que sufren ansiedad por separación. Un ambiente cálido, rutinas estables y, en algunos casos, la compañía de un juguete o manta con nuestro olor, pueden ser de gran ayuda.

3. Dolor o problemas de salud

Cuando el llanto es persistente y no parece relacionado con la soledad o el aburrimiento, es importante considerar que pueda deberse a un problema físico. Enfermedades como infecciones, dolores articulares, problemas digestivos o malestar general pueden intensificarse por la noche, cuando el perro está en reposo. Una visita al veterinario es clave para descartar cualquier afección y evitar que el dolor se prolongue.

4. Aburrimiento o exceso de energía

Los perros que no reciben suficiente ejercicio físico o estimulación mental durante el día pueden sentirse inquietos al caer la noche. Esto puede traducirse en ladridos, llanto o aullidos. Proporcionar paseos más largos, juegos interactivos y momentos de entrenamiento puede ayudar a que llegue a la hora de dormir relajado y listo para descansar.

5. Cambios en la rutina o el entorno

Una mudanza, la llegada de un nuevo integrante a la familia, la pérdida de un ser querido o incluso cambios en nuestros propios horarios pueden afectar emocionalmente al perro. Estos cambios generan inseguridad y pueden derivar en llanto nocturno. La clave está en ofrecer un entorno tranquilo, predecible y lleno de afecto para que el perro se sienta protegido.

En resumen: el llanto o aullido nocturno de un perro no siempre es un capricho, sino una forma de comunicación que puede indicar necesidades básicas, incomodidad física o malestar emocional. Observar su comportamiento, reforzar las rutinas y, en caso de duda, consultar con un veterinario son pasos esenciales para asegurar su bienestar y tu tranquilidad.