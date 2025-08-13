Cómo hacer un omelette de espinaca: saludable, fácil y delicioso

El omelette de espinaca es una opción saludable y fácil de preparar para el desayuno, almuerzo o cena. Es una receta versátil, que te permite agregar ingredientes adicionales según tus gustos, como queso, champiñones o tomates. En este artículo, te mostraremos cómo hacer un omelette de espinaca perfecto en pocos pasos.

Ingredientes:

3 huevos

1 taza de espinacas frescas

1/4 de taza de queso rallado (opcional)

1 cucharada de aceite de oliva o manteca

Sal y pimienta al gusto

1 diente de ajo picado (opcional)

Champiñones o tomates (opcional)

Instrucciones:

Preparar las espinacas:

Lava bien las espinacas y sécalas. Si las hojas son grandes, córtalas en trozos más pequeños. Opcionalmente, puedes saltear un diente de ajo picado en una sartén con una cucharada de aceite de oliva o manteca. Agrega las espinacas y cocínalas durante 2-3 minutos hasta que se ablanden. Retira las espinacas de la sartén y resérvalas.

Batir los huevos:

En un bol, rompe los huevos y bátelos hasta que estén bien mezclados. Añade una pizca de sal y pimienta al gusto. Si deseas, puedes agregar un poco de leche para un resultado más cremoso.

Cocinar el omelette:

En la misma sartén, calienta una cucharada de aceite de oliva o manteca a fuego medio. Vierte los huevos batidos en la sartén caliente y deja que se cocinen por unos 1-2 minutos sin remover, hasta que comiencen a cuajar alrededor de los bordes.

Agregar las espinacas:

Distribuye las espinacas cocidas (y otros ingredientes opcionales como champiñones o tomates) sobre una mitad del omelette. Espolvorea queso rallado si lo deseas. Usa una espátula para doblar la otra mitad del omelette sobre el relleno.

Finalizar la cocción:

Cocina el omelette durante 1-2 minutos más, hasta que esté completamente cocido pero aún esponjoso. Si te gusta más dorado, puedes cocinarlo un poco más, pero ten cuidado de no secarlo demasiado.

Servir:

Retira el omelette de la sartén y sírvelo caliente. Puedes acompañarlo con una ensalada fresca o pan integral.

Consejos adicionales:

Variedad de quesos: Prueba con diferentes tipos de quesos como feta, mozzarella o gouda para darle un toque especial.

Más verduras: Añade otros vegetales como pimientos, cebolla o calabacín para una versión aún más nutritiva.

Especias: Experimenta con hierbas frescas como albahaca, perejil o cilantro para realzar el sabor del omelette.