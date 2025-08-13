Cómo preparar matambre arrollado: receta paso a paso

El matambre arrollado es un clásico de la gastronomía argentina que no puede faltar en reuniones familiares y celebraciones. Esta receta consiste en un corte de carne que se rellena, se enrolla y se cocina lentamente, resultando en un plato sabroso y lleno de texturas. En este artículo, te enseñaremos cómo hacer un matambre arrollado perfecto para sorprender a tus invitados.

Ingredientes:

1 matambre de ternera (aproximadamente 1.5 kg)

3 huevos duros

2 zanahorias

1 pimiento rojo

200 g de espinaca fresca

100 g de queso rallado

3 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Hilo de cocina

Opcional: perejil fresco, aceitunas, panceta

Instrucciones:

Preparar el matambre:

Extiende el matambre sobre una superficie plana, con la parte grasa hacia abajo. Si es necesario, recorta los bordes para que quede lo más uniforme posible. Con un cuchillo, realiza cortes superficiales en la carne para facilitar la absorción de los sabores.

Condimentar la carne:

Frota los dientes de ajo picados sobre toda la superficie del matambre. Luego, sazona con sal y pimienta al gusto. Si deseas, puedes añadir perejil picado para un toque de frescura.

Preparar el relleno:

Cocina las espinacas en agua hirviendo durante 2 minutos, escúrrelas bien y resérvalas. Pela las zanahorias y córtalas en tiras finas. Haz lo mismo con el pimiento rojo. Corta los huevos duros en cuartos.

Rellenar el matambre:

Coloca las espinacas cocidas sobre el matambre, distribuyéndolas de manera uniforme. A continuación, agrega las tiras de zanahoria y pimiento, los huevos duros, y espolvorea el queso rallado por encima. Si optas por añadir aceitunas o panceta, distribúyelos también en este paso.

Arrollar el matambre:

Con cuidado, comienza a enrollar el matambre desde uno de los extremos más largos, asegurándote de que el relleno quede bien compacto. Una vez enrollado, utiliza hilo de cocina para atar el matambre, evitando que se desarme durante la cocción. Asegúrate de hacer nudos firmes en varios puntos del rollo.

Cocinar el matambre:

Precalienta el horno a 180°C. Coloca el matambre arrollado en una bandeja para horno y cúbrelo con papel de aluminio para evitar que se seque. Cocina durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. A mitad de la cocción, retira el papel de aluminio para permitir que se dore.

Reposar y servir:

Una vez cocido, retira el matambre del horno y déjalo reposar durante 10 minutos antes de cortarlo. Esto permitirá que los jugos se redistribuyan y la carne quede más jugosa. Corta en rodajas y sirve caliente o frío, acompañado de una ensalada fresca o puré de papas.

Consejos adicionales:

Marinado previo: Si tienes tiempo, marina el matambre durante unas horas antes de cocinarlo con vino blanco, ajo y hierbas. Esto intensificará los sabores.

Relleno variado: Experimenta con otros rellenos como queso provolone, cebolla caramelizada, o champiñones para darle un giro personal a la receta.

Conservación: El matambre arrollado es ideal para preparar con antelación. Puedes guardarlo en la heladera y consumirlo durante varios días.