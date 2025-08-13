Horóscopo chino: los signos que vivirán un romance inesperado antes de fin de año

En los últimos meses del Año de la Serpiente de Madera, el amor puede sorprender a más de un signo del horóscopo chino. Encuentros fortuitos, vínculos que renacen o relaciones que dan un giro romántico marcarán este período.

Conejo

El Conejo, que suele ser reservado con sus sentimientos, se verá envuelto en una conexión intensa y rápida. Un flechazo podría cambiar sus planes para lo que resta del año.

Tigre

El Tigre, aventurero por naturaleza, encontrará en un nuevo vínculo la chispa y la motivación que necesitaba. Un romance apasionado le devolverá el entusiasmo.

Serpiente

La Serpiente vivirá un reencuentro cargado de emociones con alguien de su pasado. La decisión de retomar o no quedará en sus manos, pero el sentimiento será profundo.

Caballo

El Caballo descubrirá que una amistad cercana puede transformarse en algo más. La complicidad y la confianza serán el terreno fértil para que surja el amor.