¿Por qué los gatos creen que sus platos de comida están vacíos?

Los dueños de gatos no son ajenos a los misterios de la lógica de los gatos. A menudo nos preguntamos por qué maullan por más comida a pesar de que su plato de comida estén llenos.

Algunos gatos parecen estar concentrados en el lugar vacío en su plato de comida e ignoran el alimento alrededor de los bordes, lo que hace que los dueños de gatos se inclinen e igualen las croquetas para una extensión uniforme.

¿Por qué los gatos siempre piensan que sus platos de comida están vacíos?

No pueden verlo

Algunas teorías sugieren que tu gato no come el alimento sobrante porque no puede verlo. A pesar de ser cazadores prolíficos y naturalmente hábiles, los gatos en realidad tienen una visión relativamente pobre cuando se trata de cosas directamente frente a sus narices. Los gatos tienen un punto ciego directamente debajo de la nariz y la barbilla.

El cuenco causa "estrés en los bigotes"

Los bigotes de un gato no solo están ahí para lucir, tienen un propósito importante al ayudarlos a sentir y navegar por su entorno. En la naturaleza, los bigotes ayudan a los gatos a detectar depredadores, presas, clima y otros factores en su entorno, son "pelos táctiles" especiales llamados vibrisas con folículos extremadamente sensibles. Estos sensibles bigotes compensan la mala vista de un gato.

Los bigotes de algunos gatos pueden ser más sensibles que otros. Si observas que tu gato come su comida directamente del medio y se niega a tocar la comida por fuera, puede ser porque sus bigotes rozan el costado del tazón y causan irritación e incomodidad, lo que se denomina estrés de bigotes o fatiga de bigotes. Esta también puede ser una de las razones por las que tu gato se niega a beber de su tazón de agua.

Los bigotes son extremadamente sensibles, y cuando un plato de comida es demasiado estrecho y profundo, un gato se ve obligado a meter la cara completamente en el plato para alcanzar su comida. Esto hace que sus bigotes golpeen contra el costado del cuenco, lo que le causa incomodidad. En casos extremos, los gatos pueden negarse por completo a comer de bowls estrechos y profundos.

Tu gato es un acaparador

Otra teoría sugiere que gracias al instinto de supervivencia innato del animal transmitido por sus ancestros salvajes, es posible que esté acumulando la comida para más tarde. Esto es plausible, especialmente si alguna vez has observado a tu gato tratando de "enterrar" su comida. En la naturaleza, los gatos a menudo entierran a sus presas cazadas para tratar de ocultar el olor a los depredadores que potencialmente podrían robar la comida.

Soluciones

Como ocurre con la mayoría de las cosas felinas, es difícil precisar una respuesta 100% definitiva de por qué los gatos hacen las cosas que hacen. Cada felino es diferente y puede tener sus propias razones para hacer las cosas raras que hace.

Si tu gato todavía es quisquilloso con la comida, intenta mezclar la comida en el tazón para que parezca que lo has rellenado. ¡No estaría de más agregar un poco de teatralidad y hacer que parezca que en realidad también estás rellenando el tazón! Este truco gatuno funciona 9 de cada 10 veces.