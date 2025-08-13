Sansevieria: tips caseros para acelerar su crecimiento

También conocida como lengua de suegra; lengua de tigre o por su nombre científico como Sansevieria trifasciata, es nativa de Sudáfrica y se destaca por tener unas llamativas hojas puntiagudas y curvadas de color verde y amarillo.

Pero a pesar de ser resistente y bancárselas casi todas, si no se le brinda la luz necesaria puede tardar mucho en crecer y desplegar sus imponentes hojas.

La buena noticia, es que podés darle "un empojoncito" preparando fertilizantes caseros y naturales con ingredientes que seguro tenés en casa. Acá te compartimos algunos de los más fáciles y efectivos.

Fertilizantes caseros y naturales para que tu sansevieria crezca más rápido

Lentejas

Aunque no lo creas, las lentejas son otras de las grandes aliadas para hacer crecer una sansevieria. Lo mejor de todo, es que incorporarlas es súper fácil, sólo tenés que integrarlas bien en la tierra de la maceta.

También podés ir un paso más allá y preparar tu propia agua de lentejas para regar esta planta y contribuir a su correcto crecimiento.

Cáscaras de banana

Las cáscaras de banana son una gran fuente de potasio para nuestras amadas plantas. Y, en el caso de la sensevieria, son un complemento perfecto para hacer que sus hojas crezcan más rápido.

Sólo tenés que colocar pedacitos de la cáscara de esta fruta en la tierra cada 15 días. De esta forma, va a absorber adecuadamente los nutrientes que contiene.

Avena

Para preparar un fertilizante casero con este ingrediente de cocina, sólo vas a necesitar un poco de agua y avena en hojuelas y sin azúcar.

En un recipiente, vas a mezclar bien ambos ingredientes y vas a dejar reposar durante unas 24hs. Una vez transcurrido ese tiempo, vas a colocar la mezcla para separar los sólidos de la avena y el líquido obtenido lo vas a usar como fertilizante. Para aplicarlo, sólo tenés que regar la suculenta con ese líquido una vez al mes.

Cómo cuidar una sansevieria

Luz y ubicación: interiores o exteriores con buena luz natural para fortalecer sus hojas y que crezcan rectas y más verdes.

Temperatura: lo ideal es que se mantenga en un lugar con temperatura media, sin cambios bruscos. Las ideales oscilan entre los 15ºC y los 20ºC. En verano puede aguantar temperaturas más elevadas sin problemas y en invierno puede soportar hasta los 10°C.

Riego: es una planta que necesita riegos moderados. Lo ideal es hacer únicamente cuando la tierra esté seca, ya que el exceso de agua puede perjudicarla. Durante los meses más fríos se recomienda regalarla solo dos veces al mes.

Sustrato: si bien no es exigente, agradece uno con buen drenaje.