Tarot del colibrí para el 13 de agosto

Carta 1) As de oros: inicios. Gran oportunidad. Prosperidad. Abundancia material y espiritual.

Carta 2) El loco: comienzos. Aventurarse. Perseguir un sueño. Liviandad. Inmadurez.

Carta 3) Dos de bastos: pensar una estrategia. Planificar. Decisión. Soltar ataduras.



Mensaje final:

La persona tiene que tomar una decisión. Sueña con sentirse libre y liviano como un pájaro. Tal vez es alguien que está pensando una estrategia, está planificando como hacer para soltar cargas y ataduras y emprender un nuevo camino en su vida que le permita sentirse feliz y donde pueda hacer realidad un sueño. Esta persona vislumbra un camino luminoso en su destino, pero para ello debe soltar amarras, y ataduras del pasado, que siente son las responsables de su indecisión para tomar entre sus manos esa oportunidad de oro. El arcano que guía esta tirada es el loco, porque es el único arcano mayor y la carta más significativa de las tres que han salido. El loco empieza un camino desde cero. Va tras un sueño sin nada que le implique un peso. En lo único que piensa es en ese sueño que quiere cumplir. Se arriesga, se lanza al vacío, para ir por ese nuevo camino que ve maravilloso. El tarot no dice cual es el deseo que la persona quiere cumplir, si se puede inferir que esta persona quiere sentirse libre y sin carga alguna. La parte positiva del loco, es su pureza, la búsqueda de la libertad, y la valentía, pero también tiene un lado negativo, la impulsividad y el tomar riesgos sin medir las consecuencias. No conviene tirarse a la pileta sin saber si tiene agua y el loco puede saltar a un precipicio por inmadurez e improvisación. La pregunta sería, ¿alguien puede en esta vida caminar en completa libertad, sin ningún tipo de responsabilidades o ataduras, y sin medir las consecuencias de nuestros actos o decisiones?

