Zurdos: la historia de quienes sufrieron siglos de discriminación

Durante siglos, ser zurdo no fue solo una característica física: en muchas culturas se convirtió en un motivo de sospecha, burla o incluso castigo. La mano izquierda fue asociada a lo “sucio” o “impuro” en costumbres de higiene, religión y simbolismo. En el latín, sinister significaba “izquierdo”, pero también “desafortunado” o “malvado”, un matiz que se trasladó a muchos idiomas europeos.

En la Edad Media, en Europa, el uso predominante de la mano izquierda podía interpretarse como una señal de brujería o posesión demoníaca. En algunas prácticas judiciales y religiosas, se instruía a los fieles a usar la derecha para acciones “nobles” —como dar la mano, santiguarse o jurar—, relegando la izquierda a tareas consideradas inferiores o impuras.

La escuela como herramienta de “corrección”

En gran parte del siglo XIX y bien entrado el XX, las escuelas de Occidente practicaron una política de corrección forzada: los niños zurdos eran obligados a escribir, dibujar y manipular objetos con la mano derecha. Esto se imponía a través de castigos físicos o humillaciones, y se justificaba con argumentos pedagógicos, religiosos o de “uniformidad social”.

En Argentina, hasta mediados del siglo XX, muchos maestros seguían atando la mano izquierda de los alumnos o colocaban objetos que impedían su uso durante las clases, convencidos de que “lo normal” era escribir con la derecha. Este tipo de prácticas, lejos de ser excepcionales, se replicaban en buena parte de América Latina, Europa y otras regiones.

Consecuencias invisibles

La imposición de cambiar la mano dominante no solo afectaba la escritura. Numerosos estudios han registrado que este forzamiento podía generar problemas de coordinación, confusión en la lateralidad y, en algunos casos, tartamudez o dificultades de aprendizaje. También dejaba huellas emocionales: vergüenza, baja autoestima o sensación de “ser incorrecto” por naturaleza.

El cambio de paradigma

A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el avance de la psicología y la neurociencia, comenzó a reconocerse que la lateralidad es una condición natural y que no debe modificarse de forma artificial. Países como Inglaterra y Estados Unidos fueron pioneros en eliminar de sus sistemas educativos cualquier tipo de “corrección” obligatoria. En América Latina, el cambio fue más gradual, pero desde los años 80 las prácticas de represión de la zurdera fueron desapareciendo.

Hoy, aunque el estigma ha disminuido, todavía persisten expresiones y gestos culturales que arrastran esa carga histórica. Frases como “levantarse con el pie izquierdo” o “tener dos manos izquierdas” siguen transmitiendo la idea de que lo izquierdo es torpe, negativo o desafortunado.

Reconocer y revalorizar

El Día Internacional del Zurdo, celebrado cada 13 de agosto, busca justamente visibilizar estas discriminaciones históricas, promover la aceptación de la diversidad neuromotora y recordar que las diferencias en la lateralidad no son defectos, sino variaciones humanas tan válidas como cualquier otra.

Zurdos famosos

A lo largo de la historia, numerosos personajes célebres han sido zurdos, desafiando prejuicios y destacándose en distintos campos. Entre los artistas figuran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Pablo Picasso y Paul McCartney; en la política y el liderazgo, nombres como Barack Obama, Winston Churchill y Simón Bolívar; en la ciencia, Marie Curie, Albert Einstein y Alan Turing; en el deporte, Diego Maradona, Lionel Messi, Rafael Nadal y Martina Navratilova; y en el mundo del espectáculo, Angelina Jolie, Julia Roberts, Keanu Reeves y Lady Gaga.