Empanadas de queso y ciboulette: receta fácil y deliciosa

cocina
Empanadas de queso y ciboulette: receta fácil y deliciosaDisfrutá de estas empanadas, fáciles de preparar y perfectas para compartir en familia o con amigos.
Las empanadas son un verdadero ícono de la gastronomía latinoamericana, y estas de queso con ciboulette combinan el sabor cremoso del queso con el toque fresco y aromático del ciboulette. Son ideales para reuniones familiares, fiestas o simplemente para disfrutar en casa con un rico mate o una bebida fría.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de manteca o margarina
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 200 ml de agua tibia
Para el relleno:
- 300 g de queso (mozzarella, fresco o ricotta)
- 1 manojo de ciboulette, picado finamente
- Sal y pimienta al gusto
- 1 huevo (para pintar las empanadas)
Preparación
1. Masa
En un recipiente grande, mezcla la harina con la sal.
Agrega la manteca y mezcla con las manos hasta obtener una textura arenosa.
Incorpora el huevo y añade poco a poco el agua tibia, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea.
Cubre con un paño y deja reposar 30 minutos.
2. Relleno
En un bol, mezcla el queso con el ciboulette picado.
Agrega sal y pimienta al gusto y mezcla bien hasta integrar los ingredientes.
3. Armado
Precalienta el horno a 180°C.
Estira la masa con un rodillo hasta que quede fina.
Corta círculos de 10-12 cm de diámetro.
Coloca una cucharada del relleno en el centro de cada círculo, dobla la masa y presiona los bordes para sellarlas. Puedes usar un tenedor para asegurar que no se escape el relleno.
4. Horneado
Coloca las empanadas en una bandeja engrasada.
Pinta la superficie con huevo batido para lograr un dorado uniforme.
Hornea entre 20 y 25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
5. Para servir
Acompaña tus empanadas con una salsa de tu elección: ají, guacamole o incluso un chimichurri suave. ¡Quedarán irresistibles!