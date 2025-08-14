Perseidas 2025: cómo afectarán a tu signo del horóscopo chino

La lluvia de meteoros Perseidas llegó este año bajo la luz intensa de una Luna casi llena. En astrología oriental, los meteoros son vistos como impulsos de energía que abren ciclos y aceleran decisiones, y su paso durante el Año de la Serpiente de Madera potencia la introspección y la reinvención personal.

Rata

Energía para poner en marcha ideas guardadas. Los meteoros iluminan oportunidades que habías pasado por alto. Conviene actuar rápido antes de que las dudas se instalen.

Búfalo

Momento para reordenar prioridades. Las Perseidas traen claridad sobre qué vale la pena sostener y qué dejar atrás. Buen periodo para compromisos a largo plazo.

Tigre

Sensación de impulso y adrenalina. La lluvia de estrellas favorece cambios audaces, pero pide mesura para no actuar solo por emoción. Ideal para viajes y proyectos creativos.

Conejo

Energía suave pero reveladora. Este evento puede ayudarte a encontrar soluciones a tensiones familiares o laborales. Escucha más y habla menos para detectar oportunidades.

Dragón

Posible sensación de agitación interna. Los meteoros te empujan a replantear objetivos de alto impacto. Buen momento para definir tu papel de liderazgo en un proyecto.

Serpiente

Refuerzo de tu intuición. El evento llega en tu año y podría traer señales claras en sueños o conversaciones fortuitas. Úsalo para afinar estrategias y alianzas.

Caballo

Momento ideal para expandir tu red social. Las Perseidas te abren puertas a contactos y experiencias nuevas, sobre todo si estás dispuesto a salir de la rutina.

Cabra

Necesidad de descanso y cuidado emocional. Este fenómeno puede traer nostalgia, pero también claridad para cerrar ciclos. Prioriza tu paz interior.

Mono

Alerta y creatividad en aumento. Los meteoros despiertan ideas ingeniosas para resolver problemas complejos. Buen momento para lanzarte a un nuevo reto.

Gallo

Reflexión profunda sobre tu identidad y tu camino. Podrías sentir la necesidad de reorganizar tu entorno y dejar ir lo que no encaja con tus valores actuales.

Perro

Las Perseidas iluminan tu vida afectiva. Tiempo de conversaciones honestas y gestos que fortalecen vínculos. Si estás soltero, puede aparecer alguien inesperado.

Cerdo

Mayor sensibilidad y conexión con el entorno. El evento trae una oleada de energía compasiva que podrías usar para ayudar a otros o iniciar un proyecto solidario.