Tarot del colibrí para el 14 de agosto

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Conexión con lo espiritual. Sabiduría. Lo oculto.

Carta 2) As de bastos: nuevos comienzos. Acción. Pasión. Determinación

Carta 3) Dos de oros: dualidad. Desequilibrio. Inestabilidad.



Mensaje final:

La persona se está dejando guiar por su intuición y en conexión con la espiritualidad. Es alguien que quiere dejar de ocultar cosas y decir la verdad. Puede ser que esta persona en su pasado mantenía muchas cosas ocultas a los ojos de los demás, o tal vez mentía. Vivía como en una permanente dualidad, en algún aspecto de su vida jugaba a dos puntas, esto puede haber sido en sus relaciones de pareja, en sus negocios, con amistades, etc. De ahí provenía la necesidad de ocultar la verdad, pero al mismo tiempo esa falta de sinceridad y la ambivalencia, lo colocaban en una situación de mucha inestabilidad y desequilibrio, sin saber que decisión o qué opción tomar. Lo convertían en alguien con inmadurez y vulnerabilidad. Es obvio que no se puede estar por mucho tiempo viviendo entre dos aguas porque al final se producirá una gran caída. Dice el tarot, que la persona está intentando comenzar de nuevo de otra manera y que va a tomar una acción contundente hacia una dirección determinada. Procurará tomar una decisión, ahora con la verdad por delante. Esta persona debe saber que es muy positivo su cambio y la elevará como ser humano. Dijo Jesús: " la verdad los hará libres". Seguramente por momentos querrá volver a su antigua versión, es ahí donde requerirá de mucha fuerza de voluntad para continuar por el nuevo camino, que como muestra el As de bastos, es el que lo guiará hacia la luz y a sacar su mejor versión.