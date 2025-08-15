Filet de merluza al horno con ajo y perejil: receta fácil, saludable y llena de sabor

El filet de merluza es uno de los pescados más elegidos en la cocina por su carne blanca, suave y de sabor delicado. Además, es bajo en grasas, rico en proteínas y muy versátil para preparar. Si buscás una opción nutritiva y rápida, esta receta al horno con ajo y perejil es perfecta: requiere pocos ingredientes, se cocina en minutos y queda jugosa y aromática.

Ingredientes

Filetes de merluza frescos o congelados (cantidad a gusto)

Jugo de limón recién exprimido

Sal y pimienta negra molida, a gusto

Aceite de oliva virgen extra

2 o 3 dientes de ajo, picados finamente

Perejil fresco picado

Papel de aluminio

Tip: Si usás filetes congelados, optá por descongelarlos lentamente en la heladera para que mantengan mejor su textura.

Paso a paso para un filet de merluza perfecto

1. Preparar los filetes

Si están congelados, descongelalos según las indicaciones del envase y secá bien con papel absorbente. Esto ayuda a que el pescado no pierda jugos durante la cocción.

2. Sazonar y marinar

Colocá los filetes en una bandeja y rocialos con jugo de limón. Este paso potencia el sabor y neutraliza cualquier aroma fuerte. Condimentá con sal y pimienta. Dejalos reposar 5 minutos.

3. Mezcla aromática

En un recipiente pequeño, uní aceite de oliva, ajo picado y perejil fresco. Esta preparación aportará frescura y un aroma irresistible.

4. Preparar los paquetes

Precalentá el horno a 180 °C. Poné cada filete sobre una hoja de papel de aluminio, agregá por encima una cucharada del aderezo y cerrá formando un paquete hermético.

5. Hornear

Ubicá los paquetes en una bandeja y horneá entre 15 y 20 minutos, o hasta que la merluza se desmenuce fácilmente con un tenedor.

6. Servir y disfrutar

Abrí los paquetes con cuidado para liberar el aroma. Serví los filetes acompañados de vegetales al vapor, ensalada fresca, arroz integral o quinoa.

Consejo extra: Si querés un toque más gourmet, agregá unas rodajas finas de tomate o unas aceitunas negras dentro del paquete antes de hornear.