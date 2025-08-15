cocina
Filet de merluza al horno con ajo y perejil: receta fácil, saludable y llena de sabor
El filet de merluza es uno de los pescados más elegidos en la cocina por su carne blanca, suave y de sabor delicado. Además, es bajo en grasas, rico en proteínas y muy versátil para preparar. Si buscás una opción nutritiva y rápida, esta receta al horno con ajo y perejil es perfecta: requiere pocos ingredientes, se cocina en minutos y queda jugosa y aromática.
Ingredientes
- Filetes de merluza frescos o congelados (cantidad a gusto)
- Jugo de limón recién exprimido
- Sal y pimienta negra molida, a gusto
- Aceite de oliva virgen extra
- 2 o 3 dientes de ajo, picados finamente
- Perejil fresco picado
- Papel de aluminio
Tip: Si usás filetes congelados, optá por descongelarlos lentamente en la heladera para que mantengan mejor su textura.
Paso a paso para un filet de merluza perfecto
1. Preparar los filetes
Si están congelados, descongelalos según las indicaciones del envase y secá bien con papel absorbente. Esto ayuda a que el pescado no pierda jugos durante la cocción.
2. Sazonar y marinar
Colocá los filetes en una bandeja y rocialos con jugo de limón. Este paso potencia el sabor y neutraliza cualquier aroma fuerte. Condimentá con sal y pimienta. Dejalos reposar 5 minutos.
3. Mezcla aromática
En un recipiente pequeño, uní aceite de oliva, ajo picado y perejil fresco. Esta preparación aportará frescura y un aroma irresistible.
4. Preparar los paquetes
Precalentá el horno a 180 °C. Poné cada filete sobre una hoja de papel de aluminio, agregá por encima una cucharada del aderezo y cerrá formando un paquete hermético.
5. Hornear
Ubicá los paquetes en una bandeja y horneá entre 15 y 20 minutos, o hasta que la merluza se desmenuce fácilmente con un tenedor.
6. Servir y disfrutar
Abrí los paquetes con cuidado para liberar el aroma. Serví los filetes acompañados de vegetales al vapor, ensalada fresca, arroz integral o quinoa.
Consejo extra: Si querés un toque más gourmet, agregá unas rodajas finas de tomate o unas aceitunas negras dentro del paquete antes de hornear.