Horóscopo chino del viernes 15 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Horóscopo chino del viernes 15 de agosto de 2025: predicciones signo por signoLa influencia de la Serpiente de Madera augura un viernes de avances y definiciones. Enterate qué dicen los astros sobre el amor, el trabajo y las finanzas, según tu signo.
Rata
Hoy tu capacidad de adaptación será clave para resolver imprevistos. En lo personal, una charla profunda fortalecerá un vínculo importante.
Buey
La disciplina y la perseverancia te ayudarán a alcanzar una meta. En lo sentimental, será un buen día para expresar tus emociones con claridad.
Tigre
Tu determinación te abrirá nuevas oportunidades. Evitá sobrecargarte de tareas y delegá cuando sea necesario.
Conejo
El día invita a cuidar los detalles en todo lo que hagas. Una propuesta laboral o personal podría sorprenderte para bien.
Dragón
Tu liderazgo será notorio y las personas buscarán tu guía. En lo económico, es momento de planificar y no de gastar.
Serpiente
Jornada propicia para cerrar ciclos y comenzar otros. En lo personal, un reencuentro podría traer nostalgia y claridad al mismo tiempo.
Caballo
Tu energía será contagiosa y motivará a quienes te rodean. En lo sentimental, una conversación honesta abrirá nuevos caminos.
Cabra
Será un día para priorizar tu bienestar emocional. Una actividad artística o creativa podría darte paz interior.
Mono
Tu ingenio será la clave para resolver un problema complejo. En lo sentimental, la confianza será fundamental para fortalecer la relación.
Gallo
La organización y la disciplina te permitirán terminar la semana con logros. En lo personal, dedicá tiempo a tus afectos.
Perro
La lealtad y el compromiso que mostraste en días anteriores se verán recompensados. Cuidá tu salud y tu descanso.
Cerdo
Será un viernes para disfrutar y relajarte. Una noticia alentadora podría llegar desde el trabajo o un proyecto personal.