Horóscopo chino del viernes 15 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Hoy tu capacidad de adaptación será clave para resolver imprevistos. En lo personal, una charla profunda fortalecerá un vínculo importante.

Buey

La disciplina y la perseverancia te ayudarán a alcanzar una meta. En lo sentimental, será un buen día para expresar tus emociones con claridad.

Tigre

Tu determinación te abrirá nuevas oportunidades. Evitá sobrecargarte de tareas y delegá cuando sea necesario.

Conejo

El día invita a cuidar los detalles en todo lo que hagas. Una propuesta laboral o personal podría sorprenderte para bien.

Dragón

Tu liderazgo será notorio y las personas buscarán tu guía. En lo económico, es momento de planificar y no de gastar.

Serpiente

Jornada propicia para cerrar ciclos y comenzar otros. En lo personal, un reencuentro podría traer nostalgia y claridad al mismo tiempo.

Caballo

Tu energía será contagiosa y motivará a quienes te rodean. En lo sentimental, una conversación honesta abrirá nuevos caminos.

Cabra

Será un día para priorizar tu bienestar emocional. Una actividad artística o creativa podría darte paz interior.

Mono

Tu ingenio será la clave para resolver un problema complejo. En lo sentimental, la confianza será fundamental para fortalecer la relación.

Gallo

La organización y la disciplina te permitirán terminar la semana con logros. En lo personal, dedicá tiempo a tus afectos.

Perro

La lealtad y el compromiso que mostraste en días anteriores se verán recompensados. Cuidá tu salud y tu descanso.

Cerdo

Será un viernes para disfrutar y relajarte. Una noticia alentadora podría llegar desde el trabajo o un proyecto personal.