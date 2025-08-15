Horóscopo chino: estos son los signos más afortunados

El Horóscopo chino es un ciclo repetitivo de 12 años que cambia entre el 21 de enero y 20 de febrero. Cada año está representado por un animal y sus cualidades.

Estos son Rata, Búfalo (o Buey), Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Y cada uno de ellos posee un elemento que puede ser Metal (u Oro), Aire, Fuego, Tierra y Agua.

En China, se cree que existe una relación entre el hombre y los 12 animales zodiacales. Por lo tanto, las personas nacidas en el año de tal animal tendrán las características de ese animal, que además influirá en su fortuna.

Según la astrología oriental, hay seres que tienen más conexión con lo terrenal o material, por lo tanto son propensos a tener un extra de suerte.

Tigre

Este felino es un líder por naturaleza, desde su interior salen energías dominadoras. Es un ser capaz de disfrutar de todo el trabajo realizado, reconoce sus logros y se permite descansar si es necesario. Todo esto le da una fortaleza ante la vida que otros signos no tienen.

En lo que respecta a las relaciones, sabe llamar buena energía y felicidad. Sabe ser paciente para entender cambios tanto de él como de las otras personas. Es un animal prudente en la toma de decisiones.

Conejo

Es un ser vivo lleno de vitalidad y plenitud. Saben conectar con el placer y disfrutarán al máximo. Son individuos alegres, optimistas, muy inteligentes, previsores y discretos. Se los considera afortunados porque apostan todo con su forma de vida.

En cuanto relaciones, tienen un poder de conexión único. Suelen tener un carácter tranquilo en convivencia con otros animales, lejos de cualquier tipo de violencia. Son amantes de la paz y la calma.

Dragón

Sin dudas es uno de los animales más alegres del Horóscopo Chino. Son seres que están abiertos a nuevas experiencias y conocer gente nueva. Tienen siempre reconocimiento por su trabajo y tienen suerte en las inversiones.

Son seres poderosos, con una gran imaginación, afortunados y contundentes. Están impregnados de fuerza y una vitalidad inagotable, pero a la vez muy sentimental.

Caballo

Es un animal que se sabe enfocar en sus proyectos y en su bienestar personal. Conectan con su talento y aprendió a vivir de él. Tiene gratitud y solidaridad de sus seres queridos.

La alegría es su mejor virtud, siempre elocuente, con una presencia de impacto. Es un excelente amante y gran amigo. Ama conocer gente y tiene facilidad para lograrlo, además de ser una persona bella física y mentalmente.

Mono

Es un animal que tiene buena suerte en las inversiones y en los nuevos proyectos. Sabe planificar su futuro y reflexionar sobre las cosas. Cuando quiere algo determinado, es muy decidido.

Simpático, siempre divertido, con agilidad de mente y muy sociable. Sin embargo, en el amor sus relaciones suelen ser tormentosas al no sentirse valorado.