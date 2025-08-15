Horóscopo chino: los signos que encontrarán el amor en los próximos meses

El cierre del 2025 traerá una energía propicia para los vínculos y las emociones profundas. En el Año de la Serpiente de Madera, ciertos signos del horóscopo chino sentirán un impulso especial para abrir su corazón, dejar atrás viejas heridas y permitirse vivir nuevas historias de amor. Ya sea con alguien que llega por primera vez o con una persona que regresa a su vida, la conexión será intensa.

Caballo

Después de un período de altibajos sentimentales, el Caballo recupera la ilusión. El magnetismo personal estará en su punto más alto, atrayendo personas con intereses y valores afines. Un romance apasionado podría marcar el cierre del año.

Cerdo

El Cerdo, siempre sensible y afectuoso, se animará a dar un paso más en su vida sentimental. Encuentros inesperados o un vínculo que se fortalece con el tiempo podrían transformarse en una relación sólida.

Tigre

Con un espíritu renovado, el Tigre estará dispuesto a dejar que el amor lo sorprenda. Podría reencontrarse con alguien de su pasado o vivir una historia intensa que despierte su lado más romántico.

Rata

La Rata sentirá que el destino le pone a la persona adecuada en el camino. Un intercambio fortuito o una amistad que evoluciona podrían convertirse en algo más profundo y significativo.