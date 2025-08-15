Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios inesperados

El cierre del Año de la Serpiente de Madera llega con giros que pueden sorprender a más de uno. Estos signos del horóscopo chino estarán frente a situaciones imprevistas que, aunque al principio generen incertidumbre, abrirán nuevas oportunidades para crecer y avanzar.

Caballo

El Caballo podría enfrentar una decisión inesperada en lo laboral o personal. Aunque el primer impulso sea resistirse, aceptar el cambio le traerá beneficios a largo plazo.

Cabra

La Cabra vivirá un cambio de planes que le permitirá descubrir un nuevo rumbo. Lo que parecía un obstáculo se transformará en una oportunidad para conectar con su verdadera pasión.

Dragón

El Dragón se topará con un evento inesperado que lo impulsará a tomar la iniciativa y liderar una nueva etapa. La clave estará en confiar en su instinto y no temer a lo desconocido.

Cerdo

El Cerdo verá cómo una situación imprevista en su entorno cercano lo lleva a replantear prioridades. Este giro será el impulso que necesitaba para organizarse y proyectar un 2026 más sólido.