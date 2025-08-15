Horóscopo del viernes 15 de agosto de 2025: predicciones para el amor, la salud y el trabajo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la pasión se enciende con pequeños gestos.

Trabajo: tu determinación te permitirá alcanzar un objetivo pendiente.

Salud: prestá atención a tu descanso nocturno.

Números de la suerte: 4, 18, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: momento de acercamiento en pareja o reconciliación.

Trabajo: un desafío te impulsará a demostrar tu talento.

Salud: evitá comidas pesadas por la noche.

Números de la suerte: 7, 15, 29

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una charla importante traerá claridad.

Trabajo: tu creatividad te ayudará a resolver un problema.

Salud: practicá estiramientos para liberar tensión.

Números de la suerte: 2, 14, 25

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: el cariño mutuo se reflejará en cada detalle.

Trabajo: se presenta una oportunidad de crecimiento laboral.

Salud: cuidá tu alimentación.

Números de la suerte: 8, 16, 30

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atraerá a personas interesantes.

Trabajo: se afianza tu posición gracias a tu liderazgo.

Salud: caminatas al aire libre serán revitalizantes.

Números de la suerte: 1, 19, 24

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: un gesto inesperado renovará la conexión afectiva.

Trabajo: avanzás con firmeza en un proyecto personal.

Salud: procurá un tiempo para relajarte antes de dormir.

Números de la suerte: 6, 13, 22

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: la armonía regresa tras días de tensión.

Trabajo: resolvés un conflicto con diplomacia.

Salud: buscá actividades que te ayuden a equilibrar tu energía.

Números de la suerte: 3, 17, 28

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejá que la confianza crezca sin apresurar tiempos.

Trabajo: tu intuición te guiará a tomar una decisión clave.

Salud: un momento de introspección te dará paz.

Números de la suerte: 9, 15, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la alegría compartida fortalecerá la relación.

Trabajo: nuevas metas se perfilan en tu horizonte.

Salud: la actividad física te dará energía extra.

Números de la suerte: 5, 12, 21

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: el compromiso se afianza en tu vida sentimental.

Trabajo: tu constancia será reconocida por superiores.

Salud: mantené una postura adecuada para evitar molestias.

Números de la suerte: 7, 14, 27

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: la sinceridad abrirá nuevas puertas en tu vida afectiva.

Trabajo: un trabajo en equipo logrará excelentes resultados.

Salud: descansá lo suficiente para recargar energías.

Números de la suerte: 2, 11, 29

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: un gesto romántico traerá ternura a tu día.

Trabajo: tu sensibilidad será clave para resolver un conflicto.

Salud: la meditación ayudará a calmar tu mente.

Números de la suerte: 6, 13, 25