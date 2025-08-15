Papas fritas perfectas: el secreto para que queden finitas y crocantes

Si querés disfrutar en casa de unas papas fritas como las de tu bar favorito —finas, crocantes y doradas— solo necesitás buena técnica y algunos secretos que los cocineros profesionales conocen bien.

1. Elegí la papa correcta

Las papas harinosas (como la variedad Spunta) tienen menos agua y más almidón, lo que favorece una textura crujiente.

2. Cortá bien finas

Usá un cuchillo afilado o una mandolina para lograr tiras uniformes de entre 3 y 5 milímetros de espesor. Cuanto más parejo sea el corte, más pareja será la cocción.

3. Remojá en agua fría

Colocá las papas cortadas en un bol con agua fría durante al menos 30 minutos. Este paso ayuda a eliminar el exceso de almidón y evita que se peguen entre sí.

4. Secado fundamental

Escurrí y secá muy bien las papas con un paño limpio o papel de cocina. La humedad es enemiga del crocante.

5. Doble fritado

Primera fritura: aceite a 150 °C durante 4 a 5 minutos, para cocinarlas por dentro sin que se doren. Retiralas y dejalas reposar.

Segunda fritura: aceite a 180 °C durante 2 a 3 minutos, hasta que estén bien doradas y crocantes.

6. Sal al final

Salá inmediatamente después de retirarlas del aceite, para que el condimento se adhiera sin humedecerlas.

Con estos pasos, vas a obtener unas papas finitas y crocantes que podés acompañar con cualquier plato o disfrutar solas con tus salsas favoritas.