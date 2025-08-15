Receta de bifes a la criolla: tiernos, jugosos y fáciles de hacer

Los bifes a la criolla son un clásico de la cocina argentina, ideales para un almuerzo o cena reconfortante. Este plato combina tiernos bifes con verduras y especias, logrando un sabor delicioso y una preparación sencilla. Te enseñamos cómo hacerlo paso a paso.

Ingredientes (para 4 porciones)

4 bifes de nalga, cuadril o lomo

2 cebollas medianas

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

3 papas medianas

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

1 taza de caldo de carne o verduras

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación

1. Preparar las verduras

Pela las cebollas y córtalas en rodajas finas. Lava los pimientos, retira semillas y córtalos en tiras. Pela las papas y córtalas en rodajas de 1 cm de grosor. Pica los ajos y corta los tomates en rodajas.

2. Sellar los bifes

Calienta una sartén amplia o cacerola con un poco de aceite de oliva. Salpimienta los bifes y séllalos a fuego medio-alto por ambos lados. Retíralos y resérvalos.

3. Cocinar las verduras

En la misma sartén, agrega cebolla y ajo. Sofríe hasta que estén tiernos. Incorpora los pimientos y cocina unos minutos más hasta que se ablanden ligeramente.

4. Montar el plato

En la cacerola, forma capas alternando bifes, papas, pimientos, cebolla y tomates. Condimenta cada capa con sal, pimienta y pimentón dulce. Añade las hojas de laurel y vierte el caldo sobre los ingredientes.

5. Cocinar a fuego lento

Tapa la cacerola y cocina a fuego bajo durante 30-40 minutos, hasta que las papas estén tiernas y los sabores se integren. Si es necesario, agrega un poco más de caldo para evitar que se seque.

6. Servir

Sirve caliente, decorando con perejil fresco picado. Acompaña con pan casero o una ensalada verde.

Consejos

Sustituye los tomates frescos por puré de tomate para una salsa más consistente.

Agrega zanahorias o arvejas para un toque extra de sabor y color.

Usa una cacerola con tapa hermética para conservar los jugos y aromas durante la cocción.