Tarot del colibrí para el 15 de agosto

Carta 1) El prodigio: lo maravilloso, sorpresivo, milagroso. Éxitos. Logros. Poder de crear la propia realidad.

Carta 2) La iniciación: renacimiento. Algo nueva comienza. Concretar proyectos. Superación de obstáculos. Éxitos.

Carta 3) Revelación: lo oculto se manifiesta. Claridad. Inteligencia. Raciocinio. Entendimiento. Buenas noticias.



Mensaje final

Qué cartas más lindas para quien sintonice con esta tirada!! El mensaje de hoy es super positivo. La persona está atravesando un momento de renacimiento, de renovación, en el cual esos proyectos que hace mucho tiempo deseaba hacer realidad empiezan a concretarse. Quizás experimente la sensación de estar presenciado milagros en su vida y se sorprenda y maraville al ver como todo prospera y florece a su alrededor. Además, esta persona estará manifestando la mejor versión de sí misma, con sus capacidades y creatividad desplegadas a pleno. Superará obstáculos con facilidad. Aunque parezca una intervención divina, y en algún punto lo sea, por eso el milagro, lo que llega, también tiene que ver con su siembra, con lo que se ha hecho para que el milagro suceda, con su merecimiento. Esta persona se dará cuenta de cosas que antes no entendía o no sabía. Muchas verdades saldrán a la luz y todo se verá con suma claridad. Es una etapa muy positiva, llegan logros, éxitos y buenas noticias para este alguien. Felicitaciones y a disfrutar de este nuevo ciclo de vida!!!