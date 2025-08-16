Guiso argentino clásico: el sabor del hogar en cada cucharada

El guiso argentino es mucho más que un plato: es sinónimo de hogar, de aromas que invitan a la mesa y de reuniones familiares. Esta comida completa y nutritiva es ideal para los días fríos, y aunque cada región tiene su versión, hoy te mostramos cómo preparar un guiso argentino clásico que nunca falla.

Ingredientes

500 g de carne de ternera, cortada en cubos

1 taza de caldo de carne

2 papas medianas, peladas y cortadas en cubos

2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en rodajas

1 cebolla grande, picada

1 pimiento rojo, cortado en cubos

2 dientes de ajo, picados

1 taza de puré de tomate

1 lata de maíz dulce escurrido (opcional)

1 lata de arvejas escurridas (opcional)

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Opcional: comino, pimentón dulce y orégano al gusto

Preparación

1. Dorar la carne:

En una olla grande, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio-alto. Añade los cubos de carne y dóralos por todos lados. Retira y reserva.

2. Sofreír los vegetales:

En la misma olla, añade un poco más de aceite si es necesario y sofríe la cebolla, el ajo, el pimiento y las zanahorias hasta que la cebolla esté transparente.

3. Cocinar carne y vegetales:

Incorpora la carne nuevamente junto con el puré de tomate, el caldo, la hoja de laurel, sal y pimienta. Si deseas, agrega comino, pimentón dulce y orégano para un sabor más intenso. Lleva a ebullición, reduce el fuego y cocina a fuego lento, tapado, durante aproximadamente 1 hora, removiendo de vez en cuando.

4. Añadir las papas:

Agrega las papas y continúa la cocción hasta que la carne y las papas estén tiernas, unos 30 minutos más.

5. Finalizar el guiso:

Si usas maíz y arvejas, añádelos unos minutos antes de terminar la cocción para que se calienten sin perder textura. Ajusta la sazón al gusto.

6. Servir:

Disfruta el guiso caliente, idealmente acompañado de pan fresco para aprovechar la deliciosa salsa.

Consejos para un guiso perfecto

Elección de la carne: Cortes como paleta o pecho aportan sabor y ternura.

Espesor del guiso: Para una consistencia más densa, disuelve una cucharada de maicena en agua fría y agrégala al guiso, cocinando unos minutos más.

Variaciones: Puedes incorporar batatas, calabaza u otros vegetales que te gusten para personalizar tu guiso.

Con esta receta, tu cocina se llenará de aromas y sabores auténticos, y tu familia disfrutará de un guiso argentino que reconforta cuerpo y alma.