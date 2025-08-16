Horóscopo chino: los signos que tendrán un cierre de año lleno de sorpresas

El último tramo del 2025 se presenta con giros inesperados en el Año de la Serpiente de Madera. Algunos signos del horóscopo chino vivirán situaciones que los sacarán de la rutina y los obligarán a adaptarse rápidamente. Estas sorpresas, lejos de ser negativas, traerán aprendizajes y oportunidades de crecimiento.

Caballo

El Caballo deberá estar atento: lo que parecía un camino seguro puede cambiar de rumbo. Sin embargo, estas modificaciones le abrirán puertas que no esperaba. Lo mejor será mantener la mente abierta.

Chancho

El Chancho recibirá noticias inesperadas en el plano familiar o afectivo. Puede tratarse de un reencuentro, una propuesta o una revelación que traerá alegría y unión.

Conejo

La vida del Conejo puede dar un giro repentino en lo laboral o académico. Una propuesta, un viaje o un proyecto lo llevará a replantearse sus metas. Será clave confiar en su intuición.

Mono

El Mono encontrará en el factor sorpresa su mejor aliado. Situaciones imprevistas lo harán brillar, demostrando su ingenio y su capacidad de adaptación.