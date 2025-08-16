cocina
Pastel de queso clásico: la receta que siempre conquista paladares
El pastel de queso es un postre amado en todo el mundo, famoso por su textura cremosa y sabor delicado. Perfecto para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un gusto, este clásico nunca falla. Te contamos cómo prepararlo paso a paso para que quede irresistible.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletas de manteca o vainilla
- 100 g de manteca derretida
- Para el relleno:
- 900 g de queso crema, a temperatura ambiente
- 200 g de azúcar
- 1 cucharada de extracto de vainilla
- 4 huevos grandes, a temperatura ambiente
- 200 ml de crema de leche
Preparación
1. Base:
Precalentar el horno a 180 °C (350 °F).
Triturar las galletas hasta obtener un polvo fino y mezclar con la manteca derretida.
Presionar la mezcla en el fondo de un molde desmontable de 23 cm (9 pulgadas) formando una capa uniforme.
Hornear por 10 minutos, retirar y dejar enfriar.
2. Relleno:
Batir el queso crema hasta que esté suave.
Incorporar el azúcar y la vainilla, mezclando hasta que quede homogéneo.
Añadir los huevos de a uno, batiendo bien tras cada adición.
Agregar la crema de leche y mezclar hasta lograr una textura cremosa y uniforme.
3. Armado y horneado:
Verter el relleno sobre la base y alisar con una espátula.
Hornear 55-60 minutos, hasta que el centro esté casi firme pero ligeramente movible.
Apagar el horno y dejar el pastel dentro con la puerta cerrada durante 1 hora.
Retirar y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.
4. Refrigeración y servicio:
Cubrir y refrigerar por al menos 4 horas, idealmente toda la noche.
Servir frío, solo o acompañado de frutas frescas o salsa de frutos rojos.
Consejos para un pastel de queso perfecto
Temperatura ambiente: Asegurate de que el queso crema y los huevos estén a temperatura ambiente para lograr una mezcla uniforme.
No batir en exceso: Evitá incorporar demasiado aire, ya que puede causar grietas.
Baño María opcional: Para un horneado más uniforme, colocá el molde en otro más grande con agua caliente hasta la mitad del molde. Esto ayuda a minimizar grietas y mantener la textura cremosa.
Con estos pasos, tu pastel de queso quedará suave, cremoso y con un sabor que enamora a todos.