Pastel de queso clásico: la receta que siempre conquista paladares

El pastel de queso es un postre amado en todo el mundo, famoso por su textura cremosa y sabor delicado. Perfecto para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un gusto, este clásico nunca falla. Te contamos cómo prepararlo paso a paso para que quede irresistible.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletas de manteca o vainilla

100 g de manteca derretida

Para el relleno:

900 g de queso crema, a temperatura ambiente

200 g de azúcar

1 cucharada de extracto de vainilla

4 huevos grandes, a temperatura ambiente

200 ml de crema de leche

Preparación

1. Base:

Precalentar el horno a 180 °C (350 °F).

Triturar las galletas hasta obtener un polvo fino y mezclar con la manteca derretida.

Presionar la mezcla en el fondo de un molde desmontable de 23 cm (9 pulgadas) formando una capa uniforme.

Hornear por 10 minutos, retirar y dejar enfriar.

2. Relleno:

Batir el queso crema hasta que esté suave.

Incorporar el azúcar y la vainilla, mezclando hasta que quede homogéneo.

Añadir los huevos de a uno, batiendo bien tras cada adición.

Agregar la crema de leche y mezclar hasta lograr una textura cremosa y uniforme.

3. Armado y horneado:

Verter el relleno sobre la base y alisar con una espátula.

Hornear 55-60 minutos, hasta que el centro esté casi firme pero ligeramente movible.

Apagar el horno y dejar el pastel dentro con la puerta cerrada durante 1 hora.

Retirar y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.

4. Refrigeración y servicio:

Cubrir y refrigerar por al menos 4 horas, idealmente toda la noche.

Servir frío, solo o acompañado de frutas frescas o salsa de frutos rojos.

Consejos para un pastel de queso perfecto

Temperatura ambiente: Asegurate de que el queso crema y los huevos estén a temperatura ambiente para lograr una mezcla uniforme.

No batir en exceso: Evitá incorporar demasiado aire, ya que puede causar grietas.

Baño María opcional: Para un horneado más uniforme, colocá el molde en otro más grande con agua caliente hasta la mitad del molde. Esto ayuda a minimizar grietas y mantener la textura cremosa.

Con estos pasos, tu pastel de queso quedará suave, cremoso y con un sabor que enamora a todos.