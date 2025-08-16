Plantas ideales para colocar en tu mesita de luz que te ayudan a dormir mejor

Despídete del mito infundado que acusa a las plantas de agotar el oxígeno en tu dormitorio. Algunas especies no solo embellecen el entorno, sino que también pueden ser aliadas valiosas para mejorar el aire y favorecer un sueño tranquilo, especialmente en esas noches insones.

Descubre las selecciones ideales y estéticas para adornar la mesita de noche en tu cuarto.

Noticias Relacionadas Strelitzia: belleza exótica y fácil de cuidar para interiores y exteriores

Helecho

El helecho figura como una de las mejores elecciones para tener en el dormitorio. Su versión miniatura luce encantadora en la mesa de noche.

Además de aportar frescura, purifica el aire, absorbe la humedad y alivia la congestión y tos.

Gardenia

La gardenia es una planta de flor blanca que en muchos hogares está presente en los balcones o terrazas. Pero no en el dormitorio.

Sin embargo hay estudios que indican que ayuda a lograr una mejor calidad del sueño, incluso comparando su efectividad con la del Valium.

Suculentas

Las suculentas son ideales para ornamentar cualquier rincón de relax, y su tamaño compacto las hace encajar perfectamente en la mesita de noche.

Adicionalmente, estas plantas oxigenan el ambiente y requieren cuidados mínimos, adaptándose a diversos espacios.

Lavanda

La lavanda es una elección impecable con una influencia singular: aromatiza, promueve el sueño, reduce la ansiedad y repele mosquitos.

Sansevieria

Comúnmente conocida como "lengua de tigre" o "lengua de suegra", esta popular especie ofrece múltiples beneficios: emite oxígeno, absorbe dióxido de carbono y reduce la presencia de formaldehído, benceno y tricloroetileno en el ambiente.

Es perfecta para optimizar la calidad del aire en el dormitorio y contribuir a un sueño reparador.

Hiedra Inglesa

La hiedra inglesa puede mejorar los síntomas del asma y las alergias. Además, el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, informó de que la hiedra inglesa elimina el 94% de las heces en el aire y 78% de moho en el aire en sólo 12 horas.

Por eso, esta planta es ideal para mejorar la calidad del sueño, sobre todo, de personas que tienen asma, o tienen dificultad para respirar a la noche, disminuyendo sus ronquidos.

Espatifilo

Famosa como "lirio de la paz", al igual que la sansevieria, el espatifilo contribuye a purificar los componentes nocivos del aire.

Su apariencia delicada le otorga un toque encantador en un jarrón sobre la mesita de noche.

Lirio de la paz

Puede aumentar la humedad de una habitación hasta en un 5% gracias a sus flores. Esto es beneficioso para dormir ya que suprime microbios transportados por el aire que pueden provocar alergias.

También ayuda a aliviar esas narices secas irritantes y gargantas que te mantienen despierto toda la noche.

Aloe Vera

La Aloe Vera es una de las suculentas más famosas. Hay muchos motivos para tener en casa una planta de Aloe Vera, por ejemplo por su capacidad de regeneración celular de la piel, incluso tiene efecto analgésico (ante picaduras de insectos o rozaduras), protección del sistema inmunitario y efectos depurativos.

Pero además, está catalogada por la NASA como una de las principales plantas para mejorar el aire, ya que funciona parecido a la planta serpiente –que emite el oxígeno por la noche–, y por eso promueve un sueño más reparador.

Jazmín

Además de ser una de las especies preferidas por su aroma exquisito y su apariencia delicada, el jazmín reduce notablemente los niveles de ansiedad, propiciando un sueño de mayor calidad.