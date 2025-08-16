Tarot del colibrí para el 16 de agosto

Carta 1) Ocho de copas: irse. Alejarse de un lugar o situación. Dejar afectos y sentimientos atrás.

Carta 2) Dos de bastos: decisión. Planificar una acción. Deseo de libertad. Ataduras que bloquean la decisión.

Carta 3) Siete de copas: fantasías. Opciones. Poca claridad. Ilusiones. Confusión



Mensaje final:

La persona ansía por sobre todas las cosas sentirse en libertad. Sabe que tiene que tomar una decisión para alcanzar una meta que vislumbra aún lejana, pero para emprender ese camino tiene que liberarse de ataduras de su pasado con las que carga, y que tal vez, tengan que ver con sentimientos y afectos que debería dejar atrás, o quizás ya lo hizo. Aún así, no puede soltar totalmente ese pasado. La última carta habla acerca de cierta confusión, de no poder ver con claridad su realidad. Hay muchas ilusiones, fantasías y opciones que se presentan ante ella como posibles elecciones y la confunden de tal manera que bloquean una decisión para actuar en consecuencia. Algunas de esas opciones son muy buenas oportunidades, otras malas, aunque parezcan buenas. El tarot aconseja a esta persona reflexionar y no tomar decisiones apresuradas porque en este momento no hay claridad, y como se dijo, hay ataduras importantes que persisten en su interior en relación a los afectos y sentimientos que quizás abandonó o necesitaría dejar. Esta persona requiere primero hacer un trabajo con ella misma que implique una sanación antes de hacer una elección. Sanar traerá consigo la claridad mental necesaria para hacer una buena elección. En síntesis, conviene esperar. Esperar no quiere decir no hacer nada, se trata de una espera activa, donde la persona trabaje su interior, reflexione, haga introspección, examine su pasado y su presente, compare, en fin, se pregunte cosas y busque las respuestas en la profundidad de su alma. No es momento de decidir todavía porque no hay claridad mental, ni espiritual.

