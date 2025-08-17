Cómo preparar mondongo casero: la receta tradicional más sabrosa

El mondongo es un plato tradicional de la gastronomía argentina y de varios países de América Latina. Elaborado a base de callos de vaca, es un guiso contundente, sabroso y lleno de historia, ideal para compartir en reuniones familiares o disfrutar en los días fríos de invierno. Su textura tierna y su mezcla de sabores lo convierten en un verdadero manjar popular que nunca pasa de moda.

A continuación, te compartimos una receta detallada para preparar un mondongo casero, tierno y lleno de sabor, tal como se disfruta en las mesas argentinas.

Noticias Relacionadas Guiso argentino clásico: el sabor del hogar en cada cucharada

Ingredientes

1 kg de mondongo (callos de vaca)

2 cebollas medianas, picadas

1 pimiento rojo, picado

2 dientes de ajo, picados

2 zanahorias, en rodajas

3 papas medianas, en cubos

400 g de puré de tomate

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Caldo de carne o agua, cantidad necesaria

Perejil fresco picado para decorar

Paso a paso: cómo hacer mondongo

1. Preparación del mondongo

Limpieza: Lava el mondongo bajo agua fría, retirando grasa e impurezas.

Cocción inicial: Ponlo en una olla grande con agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio por 1 hora (o hasta que esté tierno).

Corte: Deja enfriar y corta en tiras o cubos pequeños, según tu preferencia.

2. Preparación del guiso

Sofrito: En una cacerola grande, calienta aceite de oliva y sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén dorados.

Incorporación: Agrega las zanahorias, el mondongo cocido y el puré de tomate. Mezcla bien.

Condimentos: Suma el laurel, pimentón, comino, sal y pimienta. Remueve.

Cocción lenta: Cubre con caldo o agua y deja cocinar a fuego bajo por 1 hora, para que todos los sabores se integren.

3. Finalización y presentación

Agregar papas: Pasados 30 minutos de cocción, incorpora las papas en cubos y cocina hasta que estén tiernas.

Rectificar sabor: Prueba y ajusta sal y pimienta.

Servir: Presenta el mondongo caliente, con un toque de perejil fresco picado.

Consejos para un mondongo perfecto

Cocción lenta: El secreto del mondongo está en la paciencia. Cocinarlo a fuego bajo asegura una textura tierna y un guiso lleno de sabor.

Variaciones regionales: Algunos agregan garbanzos, chorizo colorado o panceta para darle más cuerpo y personalidad.

Acompañamientos: Se disfruta mucho con pan casero, arroz blanco o incluso con un buen vino tinto que realce sus sabores.

Preparar mondongo en casa es una forma de conectar con la cocina tradicional y disfrutar de un plato nutritivo, lleno de calor familiar y sabor auténtico.