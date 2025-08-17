Cómo preparar mondongo casero: la receta tradicional más sabrosa

cocina
Cómo preparar mondongo casero: la receta tradicional más sabrosaDescubrí cómo preparar un mondongo argentino tierno y lleno de sabor con esta receta, ideal para disfrutar en familia y los días fríos.
El mondongo es un plato tradicional de la gastronomía argentina y de varios países de América Latina. Elaborado a base de callos de vaca, es un guiso contundente, sabroso y lleno de historia, ideal para compartir en reuniones familiares o disfrutar en los días fríos de invierno. Su textura tierna y su mezcla de sabores lo convierten en un verdadero manjar popular que nunca pasa de moda.
A continuación, te compartimos una receta detallada para preparar un mondongo casero, tierno y lleno de sabor, tal como se disfruta en las mesas argentinas.
Ingredientes
- 1 kg de mondongo (callos de vaca)
- 2 cebollas medianas, picadas
- 1 pimiento rojo, picado
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 zanahorias, en rodajas
- 3 papas medianas, en cubos
- 400 g de puré de tomate
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
- Caldo de carne o agua, cantidad necesaria
- Perejil fresco picado para decorar
Paso a paso: cómo hacer mondongo
1. Preparación del mondongo
Limpieza: Lava el mondongo bajo agua fría, retirando grasa e impurezas.
Cocción inicial: Ponlo en una olla grande con agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio por 1 hora (o hasta que esté tierno).
Corte: Deja enfriar y corta en tiras o cubos pequeños, según tu preferencia.
2. Preparación del guiso
Sofrito: En una cacerola grande, calienta aceite de oliva y sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén dorados.
Incorporación: Agrega las zanahorias, el mondongo cocido y el puré de tomate. Mezcla bien.
Condimentos: Suma el laurel, pimentón, comino, sal y pimienta. Remueve.
Cocción lenta: Cubre con caldo o agua y deja cocinar a fuego bajo por 1 hora, para que todos los sabores se integren.
3. Finalización y presentación
Agregar papas: Pasados 30 minutos de cocción, incorpora las papas en cubos y cocina hasta que estén tiernas.
Rectificar sabor: Prueba y ajusta sal y pimienta.
Servir: Presenta el mondongo caliente, con un toque de perejil fresco picado.
Consejos para un mondongo perfecto
Cocción lenta: El secreto del mondongo está en la paciencia. Cocinarlo a fuego bajo asegura una textura tierna y un guiso lleno de sabor.
Variaciones regionales: Algunos agregan garbanzos, chorizo colorado o panceta para darle más cuerpo y personalidad.
Acompañamientos: Se disfruta mucho con pan casero, arroz blanco o incluso con un buen vino tinto que realce sus sabores.
Preparar mondongo en casa es una forma de conectar con la cocina tradicional y disfrutar de un plato nutritivo, lleno de calor familiar y sabor auténtico.