Croquetas de arroz caseras: cómo aprovechar el arroz del día anterior

¿Te sobró arroz del día anterior y no sabés qué hacer con él? ¡Transformalo en unas deliciosas croquetas de arroz! Esta receta es ideal para aprovechar ingredientes que ya tenés en casa y convertirlos en un plato crocante por fuera, cremoso por dentro y perfecto para toda la familia.

En esta guía te mostramos paso a paso cómo preparar croquetas de arroz caseras, con ingredientes simples y una preparación rápida. Además, te damos consejos para que queden bien doraditas y llenas de sabor.

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido

2 huevos

100 g de queso rallado

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de perejil picado

3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír

Opcionales: trocitos de jamón, cebolla salteada, cubos de queso cremoso o verduras cocidas para un toque especial.

Preparación paso a paso

1. Mezclar los ingredientes

En un bol grande, mezclá el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, el ajo, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta. La mezcla debe quedar húmeda pero manejable con las manos.

2. Formar las croquetas

Con las manos ligeramente húmedas, tomá porciones de la mezcla y dales forma de croquetas: redondas como pelotitas o alargadas tipo bastón. Si la masa está muy blanda, agregá un poco más de pan rallado.

3. Rebozar

Pasá cada croqueta por pan rallado para que queden bien cubiertas y crujientes al freír.

4. Cocinar

Fritas: Calentá abundante aceite en una sartén y freí las croquetas hasta que estén doradas, girándolas para que se cocinen parejo.

Al horno: Colocá las croquetas en una bandeja rociada con aceite y cocinalas a 200?°C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

5. Escurrir y servir

Retirá las croquetas y colocálas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servilas calientes, acompañadas de ensalada fresca o una salsa casera.

Consejos para croquetas perfectas

Usá arroz bien cocido y frío: será más fácil formar las croquetas sin que se desarmen.

Podés congelarlas antes de freír: así siempre tenés una opción rápida para cualquier comida.

Probá distintos rellenos: queso con espinaca, atún, pollo desmenuzado o verduras cocidas.