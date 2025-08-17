Croquetas de arroz caseras: cómo aprovechar el arroz del día anterior

cocina
Croquetas de arroz caseras: cómo aprovechar el arroz del día anteriorAprendé a preparar croquetas de arroz caseras, crujientes por fuera y cremosas por dentro, usando ingredientes simples.
¿Te sobró arroz del día anterior y no sabés qué hacer con él? ¡Transformalo en unas deliciosas croquetas de arroz! Esta receta es ideal para aprovechar ingredientes que ya tenés en casa y convertirlos en un plato crocante por fuera, cremoso por dentro y perfecto para toda la familia.
En esta guía te mostramos paso a paso cómo preparar croquetas de arroz caseras, con ingredientes simples y una preparación rápida. Además, te damos consejos para que queden bien doraditas y llenas de sabor.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de perejil picado
- 3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír
- Opcionales: trocitos de jamón, cebolla salteada, cubos de queso cremoso o verduras cocidas para un toque especial.
Preparación paso a paso
1. Mezclar los ingredientes
En un bol grande, mezclá el arroz cocido con los huevos, el queso rallado, el ajo, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta. La mezcla debe quedar húmeda pero manejable con las manos.
2. Formar las croquetas
Con las manos ligeramente húmedas, tomá porciones de la mezcla y dales forma de croquetas: redondas como pelotitas o alargadas tipo bastón. Si la masa está muy blanda, agregá un poco más de pan rallado.
3. Rebozar
Pasá cada croqueta por pan rallado para que queden bien cubiertas y crujientes al freír.
4. Cocinar
Fritas: Calentá abundante aceite en una sartén y freí las croquetas hasta que estén doradas, girándolas para que se cocinen parejo.
Al horno: Colocá las croquetas en una bandeja rociada con aceite y cocinalas a 200?°C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
5. Escurrir y servir
Retirá las croquetas y colocálas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servilas calientes, acompañadas de ensalada fresca o una salsa casera.
Consejos para croquetas perfectas
Usá arroz bien cocido y frío: será más fácil formar las croquetas sin que se desarmen.
Podés congelarlas antes de freír: así siempre tenés una opción rápida para cualquier comida.
Probá distintos rellenos: queso con espinaca, atún, pollo desmenuzado o verduras cocidas.