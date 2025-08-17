Horóscopo chino: los signos que tendrán giros inesperados en el amor

El 2025, bajo la regencia de la Serpiente de Madera, trae sorpresas en el plano afectivo. Para algunos signos del horóscopo chino, los próximos meses estarán cargados de situaciones inesperadas que los harán replantearse sus vínculos, abrirse a nuevas experiencias o incluso dar un giro radical en sus relaciones.

Conejo

El Conejo, que suele buscar estabilidad, vivirá un cimbronazo emocional. Una persona del pasado podría reaparecer y remover sentimientos guardados. La clave será escuchar el corazón, pero también mantener la calma antes de decidir.

Caballo

El Caballo, apasionado por naturaleza, se enfrentará a una encrucijada amorosa. Nuevas conexiones llegan con fuerza, pero eso podría chocar con compromisos previos. Será un momento para sincerarse y no postergar decisiones.

Chancho

El Chancho tendrá la posibilidad de redescubrir la chispa en su vida amorosa. Un encuentro fortuito puede abrir una etapa de ilusión renovada. El desafío estará en confiar y dejar que las cosas fluyan sin miedo.

Tigre

El Tigre, siempre intenso, sentirá la necesidad de replantearse sus vínculos. Lo inesperado puede sorprenderlo, ya sea con un nuevo romance o con un cambio profundo en una relación actual. Será un tiempo de transformación afectiva.