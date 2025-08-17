Horóscopo chino: los signos que tendrán un cierre de año con más energía y vitalidad

El último tramo del 2025 trae un aire renovador. En plena influencia del Año de la Serpiente de Madera, algunos signos del horóscopo chino se verán impulsados a recuperar fuerzas, sentirse más vitales y encarar proyectos con entusiasmo. Será un tiempo para recargar pilas y aprovechar cada oportunidad.

Tigre

Después de meses intensos, el Tigre logra recuperar su vitalidad. Un nuevo impulso lo motiva a retomar actividades postergadas y a darle espacio a lo que realmente lo entusiasma.

Conejo

El Conejo, que venía algo cansado, encuentra en este cierre de año un motor interno que lo impulsa a salir de la rutina. El movimiento, los viajes cortos o el deporte serán clave para renovar su energía.

Caballo

Siempre inquieto, el Caballo tendrá un plus de energía que lo ayudará a concretar lo que venía postergando. Su vitalidad será contagiosa y atraerá nuevas experiencias.

Mono

La creatividad del Mono se enciende con fuerza. Estará con más motivación, nuevas ideas y ganas de compartir proyectos con otros. Esa chispa lo ayudará a terminar el año con entusiasmo y optimismo.