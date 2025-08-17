Horóscopo del domingo 17 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: un gesto inesperado traerá alegría a tu corazón.

Trabajo: buena jornada para dejar listas tareas pendientes.

Salud: practicá la paciencia y el descanso activo.

Números de la suerte: 1, 12, 20

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la estabilidad se refuerza en pareja y en familia.

Trabajo: prepará con calma tus planes de la semana.

Salud: cuidá tu alimentación, mantené la moderación.

Números de la suerte: 3, 15, 28

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones profundas acercarán a los tuyos.

Trabajo: ideas creativas se perfilan para próximos proyectos.

Salud: la meditación o respiración consciente te hará bien.

Números de la suerte: 4, 13, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: será un día emotivo y lleno de gestos de cariño.

Trabajo: organizá con detalle los objetivos de la semana.

Salud: tu energía mejora si pasás tiempo en la naturaleza.

Números de la suerte: 7, 16, 22

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atraerá momentos especiales.

Trabajo: oportunidad de pulir un proyecto personal.

Salud: el ejercicio físico será clave para liberar tensiones.

Números de la suerte: 2, 10, 24

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: los detalles marcarán la diferencia en tus vínculos.

Trabajo: la organización te dará claridad y seguridad.

Salud: descansá lo suficiente y evitá sobrecargarte.

Números de la suerte: 6, 12, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un encuentro inesperado puede abrir nuevas emociones.

Trabajo: se presentan oportunidades para alianzas positivas.

Salud: buscá el equilibrio entre actividad y descanso.

Números de la suerte: 9, 18, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tu intensidad fortalece la pasión y la complicidad.

Trabajo: día favorable para planificar inversiones o cambios.

Salud: el contacto con el agua será sanador.

Números de la suerte: 8, 19, 23

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: alegría y diversión marcarán tu jornada.

Trabajo: reflexioná sobre nuevas metas personales.

Salud: actividades al aire libre aumentarán tu vitalidad.

Números de la suerte: 5, 14, 29

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la seguridad emocional será tu mejor tesoro hoy.

Trabajo: buen momento para ordenar prioridades.

Salud: cuidá tu descanso y evitá tensiones musculares.

Números de la suerte: 7, 20, 30

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: la originalidad en tus gestos conquistará sonrisas.

Trabajo: tus ideas creativas se consolidan.

Salud: necesitás un espacio de libertad y aire fresco.

Números de la suerte: 3, 11, 26

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la ternura y la empatía estarán a flor de piel.

Trabajo: dejá que tu intuición te guíe en las decisiones.

Salud: dedicá tiempo al descanso emocional y físico.

Números de la suerte: 9, 15, 28