Horóscopo del domingo 17 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

astrologia
Horóscopo del domingo 17 de agosto de 2025: predicciones para cada signoEs un buen día para recargar fuerzas antes de la semana, disfrutar de lo simple y dejar que las emociones se acomoden en su lugar.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: un gesto inesperado traerá alegría a tu corazón.
Trabajo: buena jornada para dejar listas tareas pendientes.
Salud: practicá la paciencia y el descanso activo.
Números de la suerte: 1, 12, 20
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la estabilidad se refuerza en pareja y en familia.
Trabajo: prepará con calma tus planes de la semana.
Salud: cuidá tu alimentación, mantené la moderación.
Números de la suerte: 3, 15, 28
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: conversaciones profundas acercarán a los tuyos.
Trabajo: ideas creativas se perfilan para próximos proyectos.
Salud: la meditación o respiración consciente te hará bien.
Números de la suerte: 4, 13, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: será un día emotivo y lleno de gestos de cariño.
Trabajo: organizá con detalle los objetivos de la semana.
Salud: tu energía mejora si pasás tiempo en la naturaleza.
Números de la suerte: 7, 16, 22
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo atraerá momentos especiales.
Trabajo: oportunidad de pulir un proyecto personal.
Salud: el ejercicio físico será clave para liberar tensiones.
Números de la suerte: 2, 10, 24
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: los detalles marcarán la diferencia en tus vínculos.
Trabajo: la organización te dará claridad y seguridad.
Salud: descansá lo suficiente y evitá sobrecargarte.
Números de la suerte: 6, 12, 25
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: un encuentro inesperado puede abrir nuevas emociones.
Trabajo: se presentan oportunidades para alianzas positivas.
Salud: buscá el equilibrio entre actividad y descanso.
Números de la suerte: 9, 18, 21
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: tu intensidad fortalece la pasión y la complicidad.
Trabajo: día favorable para planificar inversiones o cambios.
Salud: el contacto con el agua será sanador.
Números de la suerte: 8, 19, 23
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: alegría y diversión marcarán tu jornada.
Trabajo: reflexioná sobre nuevas metas personales.
Salud: actividades al aire libre aumentarán tu vitalidad.
Números de la suerte: 5, 14, 29
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la seguridad emocional será tu mejor tesoro hoy.
Trabajo: buen momento para ordenar prioridades.
Salud: cuidá tu descanso y evitá tensiones musculares.
Números de la suerte: 7, 20, 30
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: la originalidad en tus gestos conquistará sonrisas.
Trabajo: tus ideas creativas se consolidan.
Salud: necesitás un espacio de libertad y aire fresco.
Números de la suerte: 3, 11, 26
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: la ternura y la empatía estarán a flor de piel.
Trabajo: dejá que tu intuición te guíe en las decisiones.
Salud: dedicá tiempo al descanso emocional y físico.
Números de la suerte: 9, 15, 28