Tarot del colibrí para el 17 de agosto

Carta 1) Anciana de oros: riqueza. Abundancia. Sabiduría. Confort ganado con esfuerzo.

Carta 2) Ocho de copas: irse. Emprender un camino desconocido. Dejar sentimientos atrás.

Carta 3) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Ataduras ligadas a lo terrenal.



Mensaje final:

Alguien se aleja de un lugar donde ha tenido todo lo que necesitaba material y emocionalmente, para emprender un camino desconocido. Dejar vínculos importantes, cosas, y lugares queridos

seguramente no le es fácil a esta persona, pero la mueve una meta o un deseo y emprende un viaje hacia su destino. La carta del diablo al final de la tirada, contrasta con la pureza de la anciana de oros, y advierte a esta persona que debe tener mucho cuidado en su nueva vida porque pueden aparecer personas o situaciones negativas que obviamente no aportarán a su crecimiento como ser humano en ningún aspecto. Es un consejo del tarot para que esta persona esté atenta y evite caer en tentaciones y comportamientos tóxicos que sólo la terminarán perjudicando. La persona no debe olvidar sus orígenes y los valores que ha recibido en el pasado ya que serán sus guías para lo que le toque vivir en el futuro.

