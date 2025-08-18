Astrología 2025: la influencia de Mercurio en los 12 signos chinos el 19 de agosto

El próximo 19 de agosto, Mercurio alcanzará su elongación máxima oeste, es decir, su mayor distancia aparente respecto del Sol en el cielo matutino. Este evento convierte a Mercurio en un punto visible antes del amanecer, ofreciendo una ventana única para observar al planeta más veloz del sistema solar.

En astrología, Mercurio representa la mente, la comunicación y la toma de decisiones. Su posición destacada en el cielo puede sentirse como un impulso para ordenar pensamientos, revisar planes y clarificar vínculos. Desde la mirada del horóscopo chino, cada signo experimentará esta influencia de manera distinta.

Cómo impacta en cada signo del horóscopo chino

Rata

La claridad mental de Mercurio ayuda a reorganizar proyectos financieros y laborales. Buen momento para negociar o redefinir alianzas.

Búfalo

Se abre la posibilidad de afianzar rutinas y compromisos. Mercurio empuja a ordenar lo que estaba disperso y a dar pasos concretos.

Tigre

La energía mercurial incentiva a comunicar con firmeza. Puede traer discusiones intensas, pero también claridad en asuntos de liderazgo.

Conejo

Mercurio en su brillo favorece la introspección y la palabra medida. Es momento de escuchar más y responder con calma.

Dragón

Se enciende la creatividad. El planeta impulsa ideas rápidas que pueden transformarse en proyectos innovadores si logras encauzarlas.

Serpiente

La elongación marca un tiempo de observación aguda. Surgen revelaciones sutiles en relaciones y negocios. Atención a los detalles.

Caballo

Mercurio despierta la necesidad de movimiento y de cambios inmediatos. Puede traer dispersión; lo clave será enfocarse en una meta.

Cabra

El planeta sugiere poner en palabras emociones guardadas. Momento para conversaciones sinceras que alivian cargas.

Mono

Favorece la rapidez mental y las oportunidades inesperadas. Ideal para aprender algo nuevo o iniciar un diálogo estratégico.

Gallo

La energía impulsa orden y precisión. Es tiempo de tomar decisiones prácticas, especialmente en lo profesional y en la administración.

Perro

Mercurio pide claridad en vínculos. Posibles tensiones si se calla lo que incomoda. El consejo es hablar con transparencia.

Cerdo

El evento despierta el deseo de disfrutar y compartir. La comunicación con seres queridos se vuelve más ligera y fluida.