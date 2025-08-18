Galletas de avena: un snack saludable y fácil de preparar

¿Buscás un snack saludable, rápido y delicioso? Las galletas de avena son la opción perfecta para cualquier momento del día. Con ingredientes simples y un proceso fácil, podés disfrutar de una merienda nutritiva que encantará a toda la familia.

Ingredientes

2 tazas de avena en hojuelas

1 taza de harina integral (o harina común)

½ taza de azúcar mascabo o común

½ taza de aceite de coco o manteca derretida

2 huevos

½ cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Opcional: pasas, chispas de chocolate, nueces o coco rallado

Preparación paso a paso

Precalentá el horno

Encendé el horno a 180°C (350°F) para que esté listo al momento de hornear.

Mezclá los ingredientes secos

En un bol grande, combiná avena, harina, azúcar, polvo de hornear y la pizca de sal.

Incorporá los ingredientes húmedos

En otro recipiente, batí ligeramente los huevos con el aceite de coco y la esencia de vainilla. Luego, sumá esta mezcla al bol con los ingredientes secos.

Integrá todo

Mezclá hasta obtener una masa homogénea. Si querés, agregá pasas, chispas de chocolate o nueces en este paso.

Formá las galletas

Tomá pequeñas porciones de masa con las manos o una cuchara, formá bolitas y colocálas sobre una bandeja con papel manteca. Aplastalas ligeramente para darles forma.

Horneá

Cociná durante 12-15 minutos o hasta que estén doradas.

Dejá enfriar

Retirá las galletas del horno y dejalas reposar 5 minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen completamente.

Consejos

Personalizalas: Probá con arándanos secos, semillas de chía o cualquier otro ingrediente que te guste.

Textura ideal: Para galletas más suaves, reducí un poco el tiempo de horneado; para más crujientes, dejalas unos minutos extra.

Almacenamiento: Conservá las galletas en un frasco hermético a temperatura ambiente hasta 5 días.