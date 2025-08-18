Galletas de avena: un snack saludable y fácil de preparar

cocina
Galletas de avena: un snack saludable y fácil de prepararDescubrí cómo preparar galletas de avena fáciles, saludables y deliciosas, ideales para disfrutar a cualquier hora del día con la familia o como merienda rápida.
¿Buscás un snack saludable, rápido y delicioso? Las galletas de avena son la opción perfecta para cualquier momento del día. Con ingredientes simples y un proceso fácil, podés disfrutar de una merienda nutritiva que encantará a toda la familia.
Ingredientes
- 2 tazas de avena en hojuelas
- 1 taza de harina integral (o harina común)
- ½ taza de azúcar mascabo o común
- ½ taza de aceite de coco o manteca derretida
- 2 huevos
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Opcional: pasas, chispas de chocolate, nueces o coco rallado
Preparación paso a paso
Precalentá el horno
Encendé el horno a 180°C (350°F) para que esté listo al momento de hornear.
Mezclá los ingredientes secos
En un bol grande, combiná avena, harina, azúcar, polvo de hornear y la pizca de sal.
Incorporá los ingredientes húmedos
En otro recipiente, batí ligeramente los huevos con el aceite de coco y la esencia de vainilla. Luego, sumá esta mezcla al bol con los ingredientes secos.
Integrá todo
Mezclá hasta obtener una masa homogénea. Si querés, agregá pasas, chispas de chocolate o nueces en este paso.
Formá las galletas
Tomá pequeñas porciones de masa con las manos o una cuchara, formá bolitas y colocálas sobre una bandeja con papel manteca. Aplastalas ligeramente para darles forma.
Horneá
Cociná durante 12-15 minutos o hasta que estén doradas.
Dejá enfriar
Retirá las galletas del horno y dejalas reposar 5 minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen completamente.
Consejos
Personalizalas: Probá con arándanos secos, semillas de chía o cualquier otro ingrediente que te guste.
Textura ideal: Para galletas más suaves, reducí un poco el tiempo de horneado; para más crujientes, dejalas unos minutos extra.
Almacenamiento: Conservá las galletas en un frasco hermético a temperatura ambiente hasta 5 días.