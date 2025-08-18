Horóscopo chino del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

astrologia
Horóscopo chino del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones signo por signoLa influencia de la Cabra de Madera abre la semana con un clima ideal para la cooperación, la empatía y la creatividad.
Rata
Tu inteligencia práctica será clave para resolver un desafío laboral. En lo personal, un gesto de afecto te llenará de motivación.
Buey
La constancia será tu mejor aliada en este inicio de semana. En el amor, la sinceridad marcará un nuevo comienzo.
Tigre
Tu energía se enfocará en nuevos proyectos. Evitá discusiones innecesarias y buscá armonía en tu entorno.
Conejo
Jornada ideal para trabajar en equipo y confiar en la colaboración de los demás. En lo personal, una conversación traerá calma.
Dragón
Tu liderazgo será notorio y abrirá puertas a nuevas oportunidades. En lo económico, es buen día para planificar inversiones.
Serpiente
Un lunes ideal para la introspección y la estrategia. En el amor, un encuentro o mensaje inesperado renovará tu ánimo.
Caballo
Tu vitalidad marcará el ritmo de la jornada. Será un buen momento para comenzar una nueva actividad. En lo sentimental, se enciende la chispa.
Cabra
Tu sensibilidad y empatía te permitirán resolver tensiones. En lo personal, buscá espacios para la creatividad.
Mono
Tu ingenio será clave para destrabar una situación laboral. En lo emocional, la confianza fortalecerá un vínculo cercano.
Gallo
La organización será tu mejor herramienta. El día es propicio para ordenar asuntos pendientes. En lo personal, dedicá más tiempo a tus afectos.
Perro
Tu compromiso y lealtad destacarán en tu entorno laboral. No olvides cuidar tu descanso para mantener el equilibrio.
Cerdo
El inicio de semana se presenta relajado. En lo personal, una noticia alentadora traerá optimismo y alegría.