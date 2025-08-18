Horóscopo chino del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu inteligencia práctica será clave para resolver un desafío laboral. En lo personal, un gesto de afecto te llenará de motivación.

Buey

La constancia será tu mejor aliada en este inicio de semana. En el amor, la sinceridad marcará un nuevo comienzo.

Tigre

Tu energía se enfocará en nuevos proyectos. Evitá discusiones innecesarias y buscá armonía en tu entorno.

Conejo

Jornada ideal para trabajar en equipo y confiar en la colaboración de los demás. En lo personal, una conversación traerá calma.

Dragón

Tu liderazgo será notorio y abrirá puertas a nuevas oportunidades. En lo económico, es buen día para planificar inversiones.

Serpiente

Un lunes ideal para la introspección y la estrategia. En el amor, un encuentro o mensaje inesperado renovará tu ánimo.

Caballo

Tu vitalidad marcará el ritmo de la jornada. Será un buen momento para comenzar una nueva actividad. En lo sentimental, se enciende la chispa.

Cabra

Tu sensibilidad y empatía te permitirán resolver tensiones. En lo personal, buscá espacios para la creatividad.

Mono

Tu ingenio será clave para destrabar una situación laboral. En lo emocional, la confianza fortalecerá un vínculo cercano.

Gallo

La organización será tu mejor herramienta. El día es propicio para ordenar asuntos pendientes. En lo personal, dedicá más tiempo a tus afectos.

Perro

Tu compromiso y lealtad destacarán en tu entorno laboral. No olvides cuidar tu descanso para mantener el equilibrio.

Cerdo

El inicio de semana se presenta relajado. En lo personal, una noticia alentadora traerá optimismo y alegría.