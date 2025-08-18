Horóscopo chino: quiénes terminan el 2025 con estabilidad y abundancia

El 2025, regido por la Serpiente de Madera, invita a la planificación y la estrategia. Sin embargo, no todos los signos vivirán este tiempo con la misma intensidad. Para algunos, los últimos meses del año traerán oportunidades concretas de crecimiento económico, estabilidad y reconocimiento por su esfuerzo.

Rata

La Rata verá recompensada su disciplina. Proyectos que estaban estancados comienzan a moverse y se abre una puerta para incrementar ingresos. El consejo: confiar en sus ideas y no temer a dar un paso más grande.

Dragón

El Dragón entra en una etapa favorable para las inversiones y las asociaciones. Es momento de usar su carisma para conectar con las personas correctas. Una buena oportunidad laboral o comercial podría marcar la diferencia antes de fin de año.

Caballo

Aunque suele ser impulsivo, el Caballo logrará canalizar su energía hacia planes más sólidos. Habrá mejoras en su economía y, en algunos casos, un reconocimiento por su desempeño profesional.

Chancho

El Chancho cierra el año con tranquilidad. Puede recibir buenas noticias relacionadas con el dinero, ya sea un pago esperado, un proyecto exitoso o un ingreso extra. La clave estará en administrar con inteligencia lo ganado.