Horóscopo del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

astrologia
Horóscopo del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones para cada signoEl lunes llega con energía renovada y con la oportunidad de organizar proyectos, reforzar vínculos y dar los primeros pasos hacia nuevas metas.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: nuevas conversaciones abrirán caminos de entendimiento.
Trabajo: comenzás la semana con ímpetu y determinación.
Salud: cuidá tu energía, no te sobreexijas.
Números de la suerte: 2, 17, 21
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: gestos de ternura fortalecen tus vínculos.
Trabajo: será un día ideal para concretar acuerdos.
Salud: procurá mantener rutinas saludables desde temprano.
Números de la suerte: 4, 19, 25
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: la comunicación sincera te acerca a quienes querés.
Trabajo: tu creatividad será valorada en tu entorno laboral.
Salud: prestá atención al descanso mental.
Números de la suerte: 3, 16, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: tu sensibilidad se traduce en momentos de unión.
Trabajo: la organización será clave para iniciar la semana.
Salud: evitá tensiones físicas, buscá relajación.
Números de la suerte: 7, 18, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: la pasión se enciende y da fuerza a tus relaciones.
Trabajo: será un día de liderazgo y decisiones claras.
Salud: cuidá tu vitalidad con actividad física moderada.
Números de la suerte: 1, 12, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: pequeños detalles traerán armonía en pareja.
Trabajo: la disciplina y constancia se verán recompensadas.
Salud: tu bienestar mejora si ordenás tus horarios.
Números de la suerte: 6, 14, 29
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: los encuentros sociales te llenarán de energía.
Trabajo: nuevas alianzas pueden abrir oportunidades.
Salud: buscá equilibrio entre deberes y placer.
Números de la suerte: 8, 13, 23
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la intensidad emocional se combina con ternura.
Trabajo: buen momento para resolver temas pendientes.
Salud: tomá pausas para recargar energías.
Números de la suerte: 5, 15, 30
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: los gestos espontáneos fortalecerán tus vínculos.
Trabajo: será un día de optimismo y nuevas ideas.
Salud: actividades al aire libre te beneficiarán mucho.
Números de la suerte: 9, 11, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la calma y la seguridad favorecen tu vida afectiva.
Trabajo: tu esfuerzo será reconocido por superiores.
Salud: prestá atención al cuidado de huesos y articulaciones.
Números de la suerte: 7, 20, 27
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: una charla sincera traerá claridad emocional.
Trabajo: tus ideas innovadoras empiezan a consolidarse.
Salud: necesitás tiempo para liberar la mente.
Números de la suerte: 10, 17, 22
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: la empatía será tu mejor guía en relaciones.
Trabajo: la intuición te ayudará a resolver dudas laborales.
Salud: buscá espacios de silencio y descanso profundo.
Números de la suerte: 6, 15, 28