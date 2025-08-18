Horóscopo del lunes 18 de agosto de 2025: predicciones para cada signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: nuevas conversaciones abrirán caminos de entendimiento.

Trabajo: comenzás la semana con ímpetu y determinación.

Salud: cuidá tu energía, no te sobreexijas.

Números de la suerte: 2, 17, 21

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: gestos de ternura fortalecen tus vínculos.

Trabajo: será un día ideal para concretar acuerdos.

Salud: procurá mantener rutinas saludables desde temprano.

Números de la suerte: 4, 19, 25

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: la comunicación sincera te acerca a quienes querés.

Trabajo: tu creatividad será valorada en tu entorno laboral.

Salud: prestá atención al descanso mental.

Números de la suerte: 3, 16, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: tu sensibilidad se traduce en momentos de unión.

Trabajo: la organización será clave para iniciar la semana.

Salud: evitá tensiones físicas, buscá relajación.

Números de la suerte: 7, 18, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: la pasión se enciende y da fuerza a tus relaciones.

Trabajo: será un día de liderazgo y decisiones claras.

Salud: cuidá tu vitalidad con actividad física moderada.

Números de la suerte: 1, 12, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: pequeños detalles traerán armonía en pareja.

Trabajo: la disciplina y constancia se verán recompensadas.

Salud: tu bienestar mejora si ordenás tus horarios.

Números de la suerte: 6, 14, 29

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: los encuentros sociales te llenarán de energía.

Trabajo: nuevas alianzas pueden abrir oportunidades.

Salud: buscá equilibrio entre deberes y placer.

Números de la suerte: 8, 13, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la intensidad emocional se combina con ternura.

Trabajo: buen momento para resolver temas pendientes.

Salud: tomá pausas para recargar energías.

Números de la suerte: 5, 15, 30

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: los gestos espontáneos fortalecerán tus vínculos.

Trabajo: será un día de optimismo y nuevas ideas.

Salud: actividades al aire libre te beneficiarán mucho.

Números de la suerte: 9, 11, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la calma y la seguridad favorecen tu vida afectiva.

Trabajo: tu esfuerzo será reconocido por superiores.

Salud: prestá atención al cuidado de huesos y articulaciones.

Números de la suerte: 7, 20, 27

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: una charla sincera traerá claridad emocional.

Trabajo: tus ideas innovadoras empiezan a consolidarse.

Salud: necesitás tiempo para liberar la mente.

Números de la suerte: 10, 17, 22

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la empatía será tu mejor guía en relaciones.

Trabajo: la intuición te ayudará a resolver dudas laborales.

Salud: buscá espacios de silencio y descanso profundo.

Números de la suerte: 6, 15, 28