Oráculo del ángel para el 18 de agosto

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Mahasiah

Significa: "Dios salvador"

Días de regencia: entre el 10 y el 14 de abril.

Ayuda en la toma de decisiones importantes. En lo cotidiano presta colaboración para realizar ciertos aprendizajes haciendo uso de la intuición. Mahasiah dice que este es un momento en donde todas las pruebas podrán superarse sin mayor dificultad y que hay que dejarse llevar por lo que el corazón siente. Otorga la posibilidad de tomar buenas decisiones, da reconocimiento e intuición. Mensaje: "Sigue tu intuición".

