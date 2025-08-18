Tarot del colibrí para el 18 de agosto

lunes, 18 de agosto de 2025 · 00:00

Carta 1) Seis de espadas: transición. Cambio. Alejarse hacia un lugar o situación más favorable.

Carta 2) Tres de copas: celebración. Alegría. Amistad. Fortalecimiento de vínculos emocionales.

Carta 3: Diez de oros: abundancia. Riqueza. Estabilidad material y emocional. Éxitos.


Mensaje final: 

Alguien se aleja de un pasado donde pueden haber existido situaciones dolorosas, conflictos y vínculos tóxicos. La persona está haciendo un cambio y se mueve hacia un lugar mejor para encontrar la paz, la armonía y la estabilidad. Dice el tarot que pronto  celebrará con sus seres queridos el haber recuperado su paz y su alegría. Lo malo y negativo queda atrás y lo que se avecina es excelente. Llega abundancia en todos  los sentidos, en lo material, pero también en lo emocional. Riqueza, vínculos afectivos verdaderos y éxitos. Felicidades!!

