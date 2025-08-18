Tarta de calabaza: una receta clásica, fácil y deliciosa

La tarta de calabaza es un clásico que combina el dulzor natural de este vegetal con una base suave y un relleno cremoso que se derrite en la boca. Perfecta como postre, merienda o incluso plato principal saludable, esta preparación es ideal para sorprender a la familia o a tus invitados.

Ingredientes

Para la masa:

250 g de harina común

125 g de manteca fría

1 huevo

1 pizca de sal

2-3 cucharadas de agua fría

Para el relleno:

500 g de puré de calabaza (aproximadamente 1 calabaza mediana)

3 huevos

200 ml de crema de leche

100 g de azúcar (puedes usar edulcorante para una versión más ligera)

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de nuez moscada

1 pizca de jengibre en polvo (opcional)

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca fría cortada en cubos y desmenuzala con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa. Incorporá el huevo y mezclá hasta integrar. Añadí el agua fría de a poco hasta formar una masa homogénea. Envolvé en papel film y refrigerá por 30 minutos.

2. Cocinar la calabaza

Pela y cortá la calabaza en cubos. Cocinala al vapor o en agua hirviendo hasta que esté tierna. Escurrí bien y procesá o pisá con un tenedor hasta obtener un puré suave. Dejá enfriar.

3. Preparar el relleno

En un bol, mezclá el puré de calabaza con el azúcar y las especias (canela, nuez moscada y jengibre). Incorporá los huevos uno a uno, batiendo suavemente, y luego agregá la crema de leche hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Armado de la tarta

Precalentá el horno a 180°C. Estirá la masa sobre una superficie enharinada y forrá un molde previamente enmantecado y enharinado. Pinchá la base con un tenedor y horneá a blanco durante 10 minutos (colocando papel aluminio y legumbres encima para evitar que se infle). Retirá del horno y volcá el relleno de calabaza sobre la base precocida.

5. Cocción final

Llevá la tarta al horno y cociná durante 35-40 minutos, hasta que el relleno esté firme y ligeramente dorado. Retirá del horno y dejá enfriar antes de desmoldar.

Consejos y variaciones

Para una versión más saludable, reemplazá la harina común por harina integral y usá crema light.

Agregá nueces picadas o un poco de crema chantilly al momento de servir para un toque especial.

Podés preparar mini tartas individuales, ideales para reuniones o celebraciones.