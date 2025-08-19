Bife de chorizo: cómo cocinarlo jugoso y lleno de sabor en casa

El bife de chorizo es uno de los cortes más apreciados de la gastronomía argentina. Su sabor intenso y su textura jugosa lo convierten en un clásico que todos queremos disfrutar en casa. Con algunos pasos simples, podrás cocinar un bife que sorprenda a tu familia y amigos.

Paso 1: Elegí carne de calidad

El secreto de un buen bife de chorizo empieza en la elección de la carne. Buscá un corte de vaca de primera, con un buen marmoleo de grasa, que aporte sabor y jugosidad. Comprar en una carnicería de confianza asegura frescura y calidad.

Paso 2: Preparación previa

Sacá la carne del refrigerador al menos 30 minutos antes de cocinarla, para que alcance la temperatura ambiente y se cocine de manera uniforme. Sazoná generosamente con sal y pimienta ambos lados.

Paso 3: Marinada opcional

Si querés potenciar el sabor, podés marinar el bife unas horas o toda la noche. Una mezcla de aceite de oliva, ajo picado, hierbas frescas y jugo de limón es ideal para aportar aroma y sabor sin opacar la carne.

Paso 4: Cocción

En parrilla:

Precalentá la parrilla a fuego alto.

Colocá el bife y cociná 3-4 minutos por lado para un punto jugoso, ajustando el tiempo según tu preferencia.

Dejá reposar unos minutos antes de cortar.

En sartén:

Calentá una sartén grande a fuego alto con un poco de aceite.

Cociná el bife 3-4 minutos por lado para que quede jugoso.

Dejá reposar antes de cortarlo para que los jugos se redistribuyan.

Paso 5: Serví y disfrutá

Una vez listo, acompañá el bife con papas fritas, ensalada fresca o chimichurri, la clásica salsa argentina de ajo, perejil, vinagre y aceite.

Con estos pasos, cocinar un bife de chorizo tierno y lleno de sabor será un verdadero placer. Ya sea en parrilla o sartén, dominarás la técnica y disfrutarás de un plato que te hará repetir la experiencia una y otra vez.