De autos antiguos a bares modernos: ¿qué calle de Carlos Paz es?

Una postal de Carlos Paz de hace más de seis décadas invita a viajar en el tiempo. En la imagen, coloreada para rescatar la vida de aquella época, se distinguen autos de los años 60 estacionados en batería, toldos de lona que daban sombra a los comercios y veredas angostas que apenas contenían el paso de los vecinos. Las fachadas eran sencillas, de una planta o dos como mucho, en una ciudad que recién empezaba a perfilarse como destino turístico de importancia.

La foto contrasta con lo que hoy conocemos: calles ensanchadas, palmeras alineadas, locales gastronómicos y bares modernos que ocupan cada esquina, junto a edificios que se levantaron donde antes había casas bajas. El tránsito actual es intenso y la vida nocturna convirtió a esta zona en el corazón turístico de la ciudad serrana.

Esa comparación no solo refleja una transformación arquitectónica, sino también social. En los años 60, la ciudad mostraba un ritmo pausado, con visitantes que llegaban mayormente en autos familiares y se mezclaban con los vecinos en un centro reducido. Hoy, el mismo lugar late con la velocidad de un polo turístico consolidado, con miles de personas que circulan a diario, negocios orientados al turismo y una oferta gastronómica que atrae tanto a cordobeses como a visitantes de todo el país.

El enigma de la foto se resuelve con una respuesta clara: la calle retratada es General Paz, tomada aproximadamente desde la intersección con Juan B. Justo, frente a la Parroquia del Centro. A lo lejos se aprecia la continuidad de la arteria, que pasó de ser una calle de paso con pocos comercios a convertirse en la columna vertebral de la vida social y cultural de Carlos Paz.