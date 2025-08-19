Empanadas de jamón y queso: receta fácil, rápida y deliciosa

cocina
Empanadas de jamón y queso: receta fácil, rápida y deliciosaSigue esta guía fácil y rápida para disfrutar de empanadas de jamón y queso recién horneadas en casa.
En el mundo de la gastronomía, pocas preparaciones despiertan tanto cariño y nostalgia como las empanadas. Son versátiles, fáciles de adaptar a los gustos de cada región y perfectas para cualquier ocasión: desde una reunión familiar hasta una merienda o una cena rápida en casa.
Hoy te compartimos una receta clásica y sencilla de empanadas de jamón y queso, con una masa casera suave y un relleno cremoso que nunca falla.
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de manteca o margarina
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 200 ml de agua tibia
Para el relleno
- 200 g de jamón (ahumado o cocido, a elección)
- 200 g de queso (mozzarella, fresco o el que más te guste)
- 1 huevo (para pintar)
Preparación paso a paso
1. Preparar la masa
En un bol grande, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca y deshacela con las yemas de los dedos hasta obtener un arenado. Incorporá el huevo y el agua tibia poco a poco hasta formar una masa suave.
Amasá unos minutos hasta que esté elástica, cubrí con un paño y dejá reposar 30 minutos.
2. Preparar el relleno
Picá el jamón y el queso en trozos pequeños. Colocalos en un bol, mezclalos y reservá.
3. Formar las empanadas
Dividí la masa en porciones y estiralas con un rodillo hasta obtener discos de unos 10 cm de diámetro. Colocá una cucharada de relleno en el centro de cada uno.
4. Cerrar las empanadas
Doblá la masa por la mitad y sellá los bordes con los dedos o con la ayuda de un tenedor.
5. Hornear
Precalentá el horno a 180 °C. Colocá las empanadas en una bandeja cubierta con papel vegetal. Batí el huevo y pintá la superficie para lograr un acabado dorado.
Horneá entre 25 y 30 minutos, hasta que estén bien doradas.
Un clásico irresistible
Dejá enfriar unos minutos antes de servir… ¡y listo! Tus empanadas de jamón y queso estarán crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese sabor que nunca decepciona.