Empanadas de jamón y queso: receta fácil, rápida y deliciosa

En el mundo de la gastronomía, pocas preparaciones despiertan tanto cariño y nostalgia como las empanadas. Son versátiles, fáciles de adaptar a los gustos de cada región y perfectas para cualquier ocasión: desde una reunión familiar hasta una merienda o una cena rápida en casa.

Hoy te compartimos una receta clásica y sencilla de empanadas de jamón y queso, con una masa casera suave y un relleno cremoso que nunca falla.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina de trigo

100 g de manteca o margarina

1 huevo

1 cucharadita de sal

200 ml de agua tibia

Para el relleno

200 g de jamón (ahumado o cocido, a elección)

200 g de queso (mozzarella, fresco o el que más te guste)

1 huevo (para pintar)

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca y deshacela con las yemas de los dedos hasta obtener un arenado. Incorporá el huevo y el agua tibia poco a poco hasta formar una masa suave.

Amasá unos minutos hasta que esté elástica, cubrí con un paño y dejá reposar 30 minutos.

2. Preparar el relleno

Picá el jamón y el queso en trozos pequeños. Colocalos en un bol, mezclalos y reservá.

3. Formar las empanadas

Dividí la masa en porciones y estiralas con un rodillo hasta obtener discos de unos 10 cm de diámetro. Colocá una cucharada de relleno en el centro de cada uno.

4. Cerrar las empanadas

Doblá la masa por la mitad y sellá los bordes con los dedos o con la ayuda de un tenedor.

5. Hornear

Precalentá el horno a 180 °C. Colocá las empanadas en una bandeja cubierta con papel vegetal. Batí el huevo y pintá la superficie para lograr un acabado dorado.

Horneá entre 25 y 30 minutos, hasta que estén bien doradas.

Un clásico irresistible

Dejá enfriar unos minutos antes de servir… ¡y listo! Tus empanadas de jamón y queso estarán crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese sabor que nunca decepciona.