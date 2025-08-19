Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de buena salud y vitalidad

El 2025, bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, será un ciclo que invitará a muchos signos del horóscopo chino a cuidar su cuerpo y su mente. La energía de este período estará orientada al equilibrio, la vitalidad y la prevención, lo que permitirá a algunos signos fortalecer su salud, adoptar hábitos más conscientes y disfrutar de un bienestar renovado a lo largo del año.

Tigre

El Tigre contará con una energía arrolladora durante gran parte del año. Practicar deportes o actividades al aire libre potenciará su vitalidad y lo ayudará a liberar tensiones.

Conejo

El Conejo encontrará en 2025 un ritmo de vida más armonioso. Su bienestar estará ligado al cuidado de la alimentación y a momentos de descanso reparador.

Caballo

El Caballo gozará de una gran fortaleza física, pero deberá aprender a administrar su energía para no caer en excesos. El equilibrio entre actividad y relajación será clave.

Mono

El Mono experimentará un año de renovación. Si incorpora rutinas saludables y escucha las señales de su cuerpo, logrará un notable crecimiento en su bienestar general.