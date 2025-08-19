cocina

Pollo en escabeche, un clásico fácil que nunca pasa de moda

martes, 19 de agosto de 2025 · 11:57

Para hacer un buen escabeche de pollo, la clave es el equilibrio entre la parte ácida y la parte alcalina para que el pollo se cocine y se conserve, pero sin que ninguna sea la dominante. Antiguamente utilizado como método de conservación, ahora los escabeches tienen una virtud más gastronómica que conviene potenciar.

Aquí vamos a prepararlo con pollo, pero puede hacerse solo con la pechuga de pollo, con el solomillo de cerdo, con cualquier ave de caza (codorniz o perdiz van a ir bien) o aplicar la misma base para cualquier tipo de pescado.

La receta es bien sencilla y se puede comer fría o caliente.

Ingredientes

Para 4 personas

  • Pollo entero y cortado en trozos grandes con el hueso 1
  • Cabeza de ajos 1
  • Cebolla 2
  • Zanahoria 2
  • Puerro 2
  • Laurel 2
  • Pimienta negra en grano 20
  • Clavo de olor 3
  • Tomillo fresco 1
  • Brandy 75 ml
  • Vino blanco 125 ml
  • Vinagre de Jerez 75 ml
  • Caldo de pollo 500 ml
  • Aceite de oliva virgen extra 100 ml
  • Sal
  • Pimienta negra molida

Preparación

En una cazuela amplia y baja sofreímos el pollo salpimentado a fuego medio alto seis minutos hasta que esté dorado y reservamos. En el mismo recipiente pochamos en aceite la cabeza de ajos a la mitad y el resto de verduras en juliana fina, cocinando todo 25 minutos a fuego suave y moviendo de vez en cuando.

Incorporamos las especias, sofreímos un minuto y agregamos los alcoholes para dejarlos reducir. Vertemos el vinagre, el caldo o agua y el pollo, cocemos todo 45 minutos a fuego suave, primero destapado 10 minutos y luego tapado la otra parte del tiempo.

Cuando esté listo, servimos caliente o templado, aunque recomendamos reposar el guiso al menos 24 horas para que se asienten los sabores.

