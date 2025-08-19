Pollo en escabeche, un clásico fácil que nunca pasa de moda

Para hacer un buen escabeche de pollo, la clave es el equilibrio entre la parte ácida y la parte alcalina para que el pollo se cocine y se conserve, pero sin que ninguna sea la dominante. Antiguamente utilizado como método de conservación, ahora los escabeches tienen una virtud más gastronómica que conviene potenciar.

Aquí vamos a prepararlo con pollo, pero puede hacerse solo con la pechuga de pollo, con el solomillo de cerdo, con cualquier ave de caza (codorniz o perdiz van a ir bien) o aplicar la misma base para cualquier tipo de pescado.

La receta es bien sencilla y se puede comer fría o caliente.

Ingredientes

Para 4 personas

Pollo entero y cortado en trozos grandes con el hueso 1

Cabeza de ajos 1

Cebolla 2

Zanahoria 2

Puerro 2

Laurel 2

Pimienta negra en grano 20

Clavo de olor 3

Tomillo fresco 1

Brandy 75 ml

Vino blanco 125 ml

Vinagre de Jerez 75 ml

Caldo de pollo 500 ml

Aceite de oliva virgen extra 100 ml

Sal

Pimienta negra molida

Preparación

En una cazuela amplia y baja sofreímos el pollo salpimentado a fuego medio alto seis minutos hasta que esté dorado y reservamos. En el mismo recipiente pochamos en aceite la cabeza de ajos a la mitad y el resto de verduras en juliana fina, cocinando todo 25 minutos a fuego suave y moviendo de vez en cuando.

Incorporamos las especias, sofreímos un minuto y agregamos los alcoholes para dejarlos reducir. Vertemos el vinagre, el caldo o agua y el pollo, cocemos todo 45 minutos a fuego suave, primero destapado 10 minutos y luego tapado la otra parte del tiempo.

Cuando esté listo, servimos caliente o templado, aunque recomendamos reposar el guiso al menos 24 horas para que se asienten los sabores.