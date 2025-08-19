cocina
Pollo en escabeche, un clásico fácil que nunca pasa de moda
Para hacer un buen escabeche de pollo, la clave es el equilibrio entre la parte ácida y la parte alcalina para que el pollo se cocine y se conserve, pero sin que ninguna sea la dominante. Antiguamente utilizado como método de conservación, ahora los escabeches tienen una virtud más gastronómica que conviene potenciar.
Aquí vamos a prepararlo con pollo, pero puede hacerse solo con la pechuga de pollo, con el solomillo de cerdo, con cualquier ave de caza (codorniz o perdiz van a ir bien) o aplicar la misma base para cualquier tipo de pescado.
La receta es bien sencilla y se puede comer fría o caliente.
Ingredientes
Para 4 personas
- Pollo entero y cortado en trozos grandes con el hueso 1
- Cabeza de ajos 1
- Cebolla 2
- Zanahoria 2
- Puerro 2
- Laurel 2
- Pimienta negra en grano 20
- Clavo de olor 3
- Tomillo fresco 1
- Brandy 75 ml
- Vino blanco 125 ml
- Vinagre de Jerez 75 ml
- Caldo de pollo 500 ml
- Aceite de oliva virgen extra 100 ml
- Sal
- Pimienta negra molida
Preparación
En una cazuela amplia y baja sofreímos el pollo salpimentado a fuego medio alto seis minutos hasta que esté dorado y reservamos. En el mismo recipiente pochamos en aceite la cabeza de ajos a la mitad y el resto de verduras en juliana fina, cocinando todo 25 minutos a fuego suave y moviendo de vez en cuando.
Incorporamos las especias, sofreímos un minuto y agregamos los alcoholes para dejarlos reducir. Vertemos el vinagre, el caldo o agua y el pollo, cocemos todo 45 minutos a fuego suave, primero destapado 10 minutos y luego tapado la otra parte del tiempo.
Cuando esté listo, servimos caliente o templado, aunque recomendamos reposar el guiso al menos 24 horas para que se asienten los sabores.